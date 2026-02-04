Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai phục dựng, phát huy lễ hội có sử dụng cồng chiêng của các dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê

LAM NGUYÊN
(GLO) - Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030”.

Những nội dung chính nhằm triển khai đề án gồm: Điều tra, khảo sát về cồng chiêng và người thực hành cồng chiêng trên địa bàn toàn tỉnh; phục dựng, duy trì và phát huy nghi lễ, lễ hội có sử dụng cồng chiêng của các dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê, mỗi năm tổ chức phục dựng 1 - 2 lễ hội có nguy cơ mai một và duy trì trong sinh hoạt tín ngưỡng, lễ hội của cộng đồng.

e65c5cec2c64a03af975.jpg
Các lễ hội có sử dụng cồng chiêng đang được khuyến khích phục dựng, phát huy trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng với đó, tổ chức các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng; tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng cho công chức, viên chức xã, phường.

Kế hoạch trên cũng đề cập đến việc tổ chức trình diễn cồng chiêng Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê thường kỳ; duy trì chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và các xã, phường trên địa bàn tỉnh, mỗi tuần 1 buổi trình diễn.

Mặt khác tổ chức hội thảo khoa học về di sản văn hóa cồng chiêng, tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai định kỳ hằng năm và Liên hoan trình diễn cồng chiêng tỉnh Gia Lai định kỳ 2 năm/lần, huy động sự tham gia của các đoàn cồng chiêng trong và ngoài tỉnh, quốc tế.

Bên cạnh đó hỗ trợ khôi phục, trưng bày, số hóa di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai; thực hiện chính sách hỗ trợ cho các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh theo quy định…

a424320fa98025de7c91.jpg
Nghệ nhân Ưu tú Đinh Dôch (làng U Diếp, xã Al Bá) được mời tham gia một lớp truyền dạy chỉnh chiêng. Ảnh: Lam Nguyên

Đề án được triển khai với mục tiêu bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, xu thế hội nhập quốc tế và gắn với phát triển du lịch địa phương; từng bước đưa âm nhạc cồng chiêng trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh.

Đề án cũng hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc có những hoạt động liên quan đến cồng chiêng gồm Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê.

