Các địa phương cần nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(GLO)- Chiều 5-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã làm việc với các xã, phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Tây, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc về việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Theo báo cáo, trong quý I, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn các địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Cụ thể, phường An Nhơn Bắc có tổng giá trị sản phẩm quý I đạt 256,5 tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch tỉnh giao, tăng 8,02% so với cùng kỳ năm 2025. Địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 theo hướng ổn định sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và mở rộng thương mại - dịch vụ.

Xã An Nhơn Tây ghi nhận tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm quý I đạt 9,21%, vượt kế hoạch đề ra; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng cao hơn kế hoạch. Địa phương phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2026 đạt khoảng 9,20%.

Phường An Nhơn có tổng giá trị sản phẩm đạt 629,68 tỷ đồng, tăng 14,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách đạt 75,83 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt 41,6% kế hoạch.

Phường An Nhơn Nam có tổng giá trị sản phẩm quý I tăng 10,87% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; địa phương đã phối hợp điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Nhơn Hòa; đồng thời thực hiện giải phóng mặt bằng mở rộng đạt 35,50/50,20 ha, tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư.

Phường Bình Định có tổng giá trị sản phẩm đạt 954,70 tỷ đồng, tăng 10,37% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 46,16 tỷ đồng, bằng 32,9% kế hoạch tỉnh giao. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh thương mại - dịch vụ, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm gắn với làng nghề truyền thống bún, bánh An Thái.

Phường An Nhơn Đông đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm quý I khoảng 10,69%. Địa phương đã triển khai lập quy hoạch chung đô thị đến năm 2035, đồng thời hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/2.000 các khu đô thị trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung biên chế, tăng cường nguồn nhân lực cho cấp xã, phường; đầu tư nâng cấp, thảm nhựa toàn tuyến ĐT631 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân.

Bên cạnh đó, các địa phương mong muốn tỉnh hỗ trợ xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp An Mơ, đẩy nhanh lấp đầy diện tích mở rộng Khu công nghiệp Nhơn Hòa; sớm triển khai các dự án chợ nông sản và bến xe tại phường An Nhơn Đông...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thay đổi cách nghĩ, cách làm, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, 6 xã, phường cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tiễn.

Cùng với việc sớm hoàn thành quy hoạch chung cấp xã, các địa phương cần đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai các công trình, dự án trọng điểm theo kế hoạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.