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Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách xã Ngô Mây

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 2-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức bàn giao nhà ở cho gia đình ông Võ Nam ở thôn Cát Thắng.

Ông Võ Nam là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thuộc diện gia đình chính sách được Nhà nước quan tâm hỗ trợ về nhà ở.

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Trung đoàn 739 tặng quà cho gia đình ông Võ Nam nhân dịp có nhà mới. Ảnh: Quang Trung

Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng là 120 triệu đồng, trong đó, 80 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, 40 triệu đồng do gia đình đối ứng.

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 739 đã trực tiếp tham gia hỗ trợ 80 ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

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Lãnh đạo xã Ngô Mây trao giấy khen cho lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: Quang Trung

Đến nay, Trung đoàn 739 đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 3 gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, với tổng cộng 130 ngày công lao động.

Quá trình triển khai luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

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