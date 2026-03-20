Kbang khen thưởng 4 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử

Cuộc bầu cử trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Ủy ban bầu cử xã thành lập 8 đơn vị bầu cử, 13 tổ bầu cử. Toàn xã có 15.353 cử tri tham gia bầu cử, đạt 100%.

Kết quả, xã đã bầu đủ 24 đại biểu HĐND từ 40 người ứng cử. Người có phiếu bầu cao nhất đạt 99,06%, thấp nhất đạt 59,70%. Trong đó, nữ 09 người (chiếm 37,50%); dân tộc thiểu số 06 người (chiếm 25,0%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 07 người (chiếm 29,17%); tái cử 09 người (chiếm 37,50%). Về trình độ chuyên môn: dưới đại học 05 người (chiếm tỷ lệ 20,83%); đại học 13 người (chiếm tỷ lệ 54,17%) và trên đại học 06 người (chiếm tỷ lệ 25%). Trình độ lý luận chính trị trung cấp 05 người (chiếm 20,83%); cao cấp 12 người (chiếm tỷ lệ 50%).

Về thành phần: có 04 người thuộc các cơ quan đảng (chiếm 16,67%); chính quyền 07 người (chiếm 29,17%); lực lượng vũ trang 02 người (chiếm 8,33%); cơ quan, đơn vị khác 10 người (chiếm 41,66%) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 01 người (chiếm 4,17%).

Trên địa bàn không có đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc bị hủy kết quả; không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Dịp này, UBND xã Kbang đã khen thưởng cho 4 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.