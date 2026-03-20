Kbang khen thưởng 4 tập thể, 32 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử

HỒNG HẠNH
(GLO)- Chiều 19-3, Ủy ban bầu cử xã Kbang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Cuộc bầu cử trên địa bàn xã được triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn và tiết kiệm. Ủy ban bầu cử xã thành lập 8 đơn vị bầu cử, 13 tổ bầu cử. Toàn xã có 15.353 cử tri tham gia bầu cử, đạt 100%.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết quả, xã đã bầu đủ 24 đại biểu HĐND từ 40 người ứng cử. Người có phiếu bầu cao nhất đạt 99,06%, thấp nhất đạt 59,70%. Trong đó, nữ 09 người (chiếm 37,50%); dân tộc thiểu số 06 người (chiếm 25,0%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 07 người (chiếm 29,17%); tái cử 09 người (chiếm 37,50%). Về trình độ chuyên môn: dưới đại học 05 người (chiếm tỷ lệ 20,83%); đại học 13 người (chiếm tỷ lệ 54,17%) và trên đại học 06 người (chiếm tỷ lệ 25%). Trình độ lý luận chính trị trung cấp 05 người (chiếm 20,83%); cao cấp 12 người (chiếm tỷ lệ 50%).

Về thành phần: có 04 người thuộc các cơ quan đảng (chiếm 16,67%); chính quyền 07 người (chiếm 29,17%); lực lượng vũ trang 02 người (chiếm 8,33%); cơ quan, đơn vị khác 10 người (chiếm 41,66%) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 01 người (chiếm 4,17%).

UBND xã Kbang đã khen thưởng cho 4 tập thể và 32 cá nhân.

Trên địa bàn không có đơn vị phải bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc bị hủy kết quả; không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử.

Dịp này, UBND xã Kbang đã khen thưởng cho 4 tập thể và 32 cá nhân có thành tích trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 15-3, các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

LIVE Trực tiếp: Gần 2,6 triệu cử tri Gia Lai nô nức "trẩy hội" non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hôm nay (15-3), cùng với cả nước, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có mặt tại các điểm bầu cử đặc biệt để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của "ngày hội non sông".

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

GIA LAI SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI NON SÔNG

Phóng sự

(GLO)- Trước thềm 15-3, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp NK 2026-2031, không khí rộn ràng lan tỏa khắp Gia Lai. Từ đô thị ven biển đến thôn làng nơi biên giới, từ giảng đường đại học đến xã đảo giữa trùng khơi, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cử tri.

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Ia Le sẵn sàng trước "giờ G"

Chính trị

(GLO)- Trước thời điểm chính thức diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, mọi công tác chuẩn bị tại xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất. Không khí chào đón ngày hội lớn của toàn dân đang rộn ràng ở khắp các thôn, làng của xã.

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Tra cứu ứng viên tại các đơn vị bầu cử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri và nhân dân tìm hiểu thông tin về các ứng viên tham gia bầu cử, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai hướng dẫn cách tra cứu danh sách ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.

Gia Lai: Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại Làng O2, xã Vĩnh Sơn

Hoàn thành công tác bầu cử sớm tại thôn O2 thuộc xã Vĩnh Sơn

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 14-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 1 (thôn O2, xã Vĩnh Sơn). Đến dự có đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

Chính trị

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Phong trào phụ nữ sôi nổi hướng về ngày hội bầu cử

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

null