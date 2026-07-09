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Người dân xã Bình Hiệp tự nguyện giao nộp cá thể rùa quý hiếm

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 9-7, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận 1 cá thể rùa cổ sọc quý hiếm do em Phan Hùng Vương (SN 2010, trú thôn Thuận Nhứt, xã Bình Hiệp) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trong lúc làm vườn, em Vương phát hiện 1 cá thể rùa. Nghi đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ, em đã nhanh chóng giao nộp cho Công an xã để xử lý theo quy định.

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Em Phan Hùng Vương (thứ 2 từ trái sang) giao nộp cá thể rùa cổ sọc cho cơ quan chức năng. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Bình Hiệp phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Tây Sơn xác định đây là rùa cổ sọc (tên khoa học là Mauremys sinensis), nặng khoảng 2 kg, thuộc Nhóm IIB và được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo tồn.

Cá thể rùa khi tiếp nhận trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

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Cá thể rùa cổ sọc được phát hiện. Ảnh: ĐVCC
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