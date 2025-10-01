Trung thu yêu thương cho bệnh nhi ở Trung tâm Y tế Tuy Phước

(GLO)- Dù phải đón Trung thu trong bệnh viện, các bệnh nhân nhi ở Trung tâm Y tế Tuy Phước vẫn cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp từ những tấm lòng sẻ chia.

Chiều 1-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác Ái Tuy Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đoàn xã Tuy Phước, nhóm Thiện nguyện Ước Mơ và Trung tâm Y tế Tuy Phước tổ chức chương trình Trung thu cho bệnh nhân nhi với chủ đề “Chia sẻ yêu thương cùng bệnh nhân nhi”.

Ban tổ chức tặng quà Trung thu cho bệnh nhân nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Muội

Không khí Trung thu được mang đến bệnh viện bằng những lời ca tiếng hát, lồng đèn rực rỡ do chính các tình nguyện viên tự làm và những món quà ấm áp. Tại chương trình, các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 50 phần quà, tổng trị giá 15 triệu đồng, góp thêm niềm vui, động lực cho các em nhỏ đang điều trị bệnh.

Bệnh nhân nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước đón nhận phần quà Trung thu từ các đơn vị, nhà hảo tâm. Ảnh: Nguyễn Muội

Chi hội Bác Ái Tuy Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đoàn xã Tuy Phước, nhóm Thiện nguyện Ước Mơ và Trung tâm Y tế Tuy Phước tổ chức chương trình Trung thu cho bệnh nhân nhi. Ảnh: Nguyễn Muội

Hoạt động mang đậm tính nhân văn này không chỉ giúp các bệnh nhi có một mùa Trung thu đủ đầy hơn, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, gắn kết cộng đồng.