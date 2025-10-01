Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trung thu yêu thương cho bệnh nhi ở Trung tâm Y tế Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN MUỘI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Dù phải đón Trung thu trong bệnh viện, các bệnh nhân nhi ở Trung tâm Y tế Tuy Phước vẫn cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp từ những tấm lòng sẻ chia.

Chiều 1-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác Ái Tuy Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đoàn xã Tuy Phước, nhóm Thiện nguyện Ước Mơ và Trung tâm Y tế Tuy Phước tổ chức chương trình Trung thu cho bệnh nhân nhi với chủ đề “Chia sẻ yêu thương cùng bệnh nhân nhi”.

1-trung-thu-ttyt-tp.jpg
Ban tổ chức tặng quà Trung thu cho bệnh nhân nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước. Ảnh: Nguyễn Muội

Không khí Trung thu được mang đến bệnh viện bằng những lời ca tiếng hát, lồng đèn rực rỡ do chính các tình nguyện viên tự làm và những món quà ấm áp. Tại chương trình, các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 50 phần quà, tổng trị giá 15 triệu đồng, góp thêm niềm vui, động lực cho các em nhỏ đang điều trị bệnh.

2-trung-thu-ttyt-tp-1498.jpg
Bệnh nhân nhi tại Trung tâm Y tế Tuy Phước đón nhận phần quà Trung thu từ các đơn vị, nhà hảo tâm. Ảnh: Nguyễn Muội
3-trung-thu-ttyt-tp.jpg
Chi hội Bác Ái Tuy Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đoàn xã Tuy Phước, nhóm Thiện nguyện Ước Mơ và Trung tâm Y tế Tuy Phước tổ chức chương trình Trung thu cho bệnh nhân nhi. Ảnh: Nguyễn Muội

Hoạt động mang đậm tính nhân văn này không chỉ giúp các bệnh nhi có một mùa Trung thu đủ đầy hơn, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, gắn kết cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

Xã hội

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

Tổ hiến máu tình nguyện Thiện Chánh 2 thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện.

Tổ hiến máu tình nguyện khu phố Thiện Chánh 2: Một tấm lòng, nhiều giọt máu hồng

Xã hội

(GLO)-Từ năm 2016, Tổ hiến máu tình nguyện khu phố Thiện Chánh 2 (phường Hoài Nhơn Bắc) với 15 thành viên nòng cốt đã góp hàng chục đơn vị máu, nhiều lần kịp thời hiến đột xuất, cứu sống bệnh nhân. Không chỉ cho máu, tổ còn vận động hàng trăm triệu đồng giúp người bệnh khó khăn trang trải viện phí.

Trao tặng 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Trao 1.000 suất quà trung thu cho trẻ em xã Ia Chía

Đời sống

(GLO)- Chiều 28-9, tại Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã Ia Chía), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND xã Ia Chía và Đồn Biên phòng Ia Chía tổ chức Chương trình “Biên cương-Đêm hội trăng rằm”.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

Xã hội

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê nhà xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) để xây trường học, nuôi trẻ mồ côi, khó khăn và tiếp sức phụ nữ vùng khó.

Easy English: Lớp tiếng Anh miễn phí giữa phố núi

Easy English: Lớp tiếng Anh miễn phí giữa phố núi

Xã hội

(GLO)- Không thu học phí, không áp lực điểm số, lớp tiếng Anh miễn phí Easy English ở phố núi Gia Lai vẫn duy trì đều đặn hơn hai năm qua. Lớp học trở thành điểm hẹn cộng đồng, nơi ngoại ngữ được sẻ chia và niềm tin học tập lan tỏa.

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

Đời sống

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn. Ảnh: Hồng Thương

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

Đời sống

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

null