Trung thu yêu thương cho bệnh nhi ở Trung tâm Y tế Tuy Phước

Chiều 1-10, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Chi hội Bác Ái Tuy Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Đoàn xã Tuy Phước, nhóm Thiện nguyện Ước Mơ và Trung tâm Y tế Tuy Phước tổ chức chương trình Trung thu cho bệnh nhân nhi với chủ đề “Chia sẻ yêu thương cùng bệnh nhân nhi”.
Không khí Trung thu được mang đến bệnh viện bằng những lời ca tiếng hát, lồng đèn rực rỡ do chính các tình nguyện viên tự làm và những món quà ấm áp. Tại chương trình, các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 50 phần quà, tổng trị giá 15 triệu đồng, góp thêm niềm vui, động lực cho các em nhỏ đang điều trị bệnh.
Hoạt động mang đậm tính nhân văn này không chỉ giúp các bệnh nhi có một mùa Trung thu đủ đầy hơn, mà còn lan tỏa thông điệp sẻ chia, gắn kết cộng đồng.