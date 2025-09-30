Trung thu ấm áp đến sớm với trẻ em nghèo Ayun Pa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2025, ngày 27-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Pháp Đạt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Phiên chợ 0 đồng-Vui hội Trung thu” với nhiều hoạt động thiết thực dành cho trẻ em và hộ nghèo địa phương.

Chương trình đã mang đến không khí ấm áp, chan chứa nghĩa tình, giúp các em nhỏ và người dân có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung thu sớm trong niềm vui và hạnh phúc.

Màn múa lân đặc sắc tại chương trình "Vui hội Trung thu" dành cho các em nhỏ. Ảnh: Vũ Chi

Vui hội Trung thu

Mặc dù chương trình “Vui hội Trung thu” diễn ra vào chiều muộn nhưng ngay từ sớm, khu vực Nhà thi đấu đa năng phường Ayun Pa đã trở nên nhộn nhịp, rộn rã tiếng nói cười. Hơn 1.000 em thiếu nhi háo hức cùng cha mẹ, ông bà đến dự chương trình. Niềm mong chờ hiện rõ trong ánh mắt trẻ thơ khi trước mắt các em là 15 gian hàng ẩm thực với 1.000 suất ăn miễn phí được chuẩn bị chu đáo.

Từ bánh kẹo, trái cây đến các món ăn quen thuộc như: xôi mặn, chả giò chiên giòn, xúc xích chay phô mai xiên que, bánh cam chiên giòn, đùi gà chay chiên xù, bắp rang bơ, chè dưỡng nhan, bánh tráng trộn… tất cả đều do các tình nguyện viên và phật tử chùa Pháp Đạt tự tay chế biến với mong muốn góp chút hương vị cho mùa Trung thu của các em nhỏ vùng sâu thêm đủ đầy.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: Vũ Chi

Ngoài các suất ăn miễn phí, chương trình đã trao tặng 1.000 suất quà Trung thu cho trẻ em. Mỗi phần quà gồm lồng đèn, bánh Trung thu, sữa, kẹo, bim bim, bong bóng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 700 phần quà gồm các dụng cụ học tập như vở, bút chì, bút bi, gôm, gọt bút, thước cùng áo ấm, dép quai hậu, áo thun và 14 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo (phường Ayun Pa) và Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Ia Rbol) nhằm động viên, khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập.

Đến với chương trình, dưới sự dẫn dắt vui nhộn của chú Cuội và chị Hằng các em còn được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ sôi động, màn ảo thuật lôi cuốn và trò chơi đố vui có thưởng. Đặc biệt, màn múa lân đặc sắc của đội võ thuật lân sư rồng Bình Minh đã nhận được những tràng pháo tay hò reo không ngớt từ khán giả.

Em Lê Nguyễn Khánh Ngọc (tổ 16, phường Ayun Pa) hồ hởi nói: “Em rất vui khi được tham gia chương trình. Em được ăn nhiều đồ ăn ngon, được nhận quà từ Ban tổ chức, được phá cỗ cùng với chú Cuội, chị Hằng. Em sẽ giữ gìn chiếc lồng đèn được tặng cẩn thận để đúng ngày Trung thu cầm đi chơi”.

15 gian hàng với 300 suất quà dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ayun Pa. Ảnh: Vũ Chi

Chia sẻ yêu thương

Không chỉ hướng đến các em thiếu nhi, chương trình còn dành sự quan tâm, sẻ chia với người nghèo. 300 suất quà gồm gạo, mì tôm, đường, hạt nêm, dầu ăn, nước tương, muối, nui khô, phở khô, trái cây, rau-củ-quả, áo thun được bố trí theo từng gian hàng 0 đồng để bà con trực tiếp đến nhận.

Đặc biệt, đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và cắt tóc cho 150 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Những việc làm nhỏ nhưng đầy nghĩa tình ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người dân, giúp họ vơi đi phần nào nỗi lo toan trong cuộc sống.

Bà Kpă H’Ni (bìa phải, buôn Ama Knik) cùng người dân vui vẻ nhận quà từ chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Bà Kpă H’Ni (buôn Ama Knik) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Nhờ có chương trình này, các cháu nhỏ ở nhà vừa được ăn ngon, được vui chơi vừa có quà mang về. Người già chúng tôi được nhận nhiều nhu yếu phẩm, đủ dùng cho cả tháng. Tôi cũng được các bác sĩ tư vấn, cấp thuốc điều trị huyết áp và đau nhức xương khớp. Cảm ơn đoàn từ thiện nhiều lắm”.

Ni sư Thích Nữ Tâm Thành, Trụ trì chùa Pháp Đạt, cho biết: Là người con sinh ra và lớn lên ngay tại Ayun Pa nên ni sư thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Vì vậy, hàng năm ni sư đã kêu gọi sự chung tay, giúp sức của các tăng ni, phật tử tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng về quê nhà như một sự tri ân.

Trẻ em và người già được cắt tóc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Vũ Chi

“Đây là chương trình lớn nhất từ trước đến nay với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng nên nhà chùa đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị suốt 1 năm qua. Tuy vất vả nhưng nhìn nụ cười, niềm hạnh phúc của bà con, các tình nguyện viên đều thấy ấm lòng. Hy vọng những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần thắp lên niềm tin, nghị lực để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, đặc biệt giúp các cháu thiếu nhi có một mùa Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa”-Ni sư Thích Nữ Tâm Thành trải lòng.

Trực tiếp đến dự, trao thư cảm ơn và bằng công đức cho nhà chùa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ayun Pa Trịnh Văn Lương, cho hay: Với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, phường Ayun Pa vẫn còn không ít hộ dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do đó, sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhận là nguồn động viên to lớn, giúp các hộ nghèo trên hành trình vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, 150 người cao tuổi tại phường Ayun Pa được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Vũ Chi

Trung thu năm nay đến sớm với thiếu nhi Ayun Pa, không chỉ bằng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lung linh, mà còn từ tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình của những người con xa quê hướng về miền đất khó. Những món quà được trao đi không chỉ dừng lại ở vật chất, mà còn là thông điệp của tình yêu thương, khẳng định truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Mong rằng những chương trình này tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần đưa phường Ayun Pa ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày một khởi sắc, ấm no và hạnh phúc hơn.