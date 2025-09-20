Báo Gia Lai điện tử

Trạm thông tin
Sống trẻ
Hơi thở Gen Z
{ Hành trang { Tips học tập
Balo kiến thức
{ Sách hay { Kỹ năng sống
Radar khỏe đẹp
{ Bí quyết làm đẹp { Tuổi "khó nói"
Trend
Mê xê dịch
Quản lý hầu bao
{ Tiêu dùng thông minh
Multimedia
{ Video { Shorts Video

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Trung thu lung linh tại các quán cà phê phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
MINH THƯ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Dịp Tết Trung thu năm nay, nhiều quán cà phê ở phố núi Pleiku trở nên rực rỡ, trở thành điểm đến lý tưởng để giới trẻ cùng gia đình lưu giữ khoảnh khắc, gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Trung tuần tháng 9-2025, dạo quanh các tuyến đường tại phố núi Pleiku như Tô Vĩnh Diện, Huỳnh Thúc Kháng hay Hoàng Quốc Việt… dễ dàng bắt gặp những quán cà phê sáng rực ánh đèn. Từng góc quán được điểm tô bởi đèn ông sao, đèn lồng giấy kiếng hay những mâm cỗ Trung thu giản dị, tạo nên bức tranh lung linh, ấm áp.

Em Nguyễn Thảo Nguyên (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được mẹ dẫn đến quán Ngày Bình Yên (số 109, đường Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku) để trải nghiệm không khí trung thu.

Thảo Nguyên hồn nhiên cho biết: “Em thích nhất là mấy chú thỏ ngọc trong quán, có chú thỏ ngồi bên cây đa, có chú đang làm bánh nữa. Ở góc kia còn có chiếc bánh trung thu to ơi là to, nhìn rất đẹp. Khắp nơi treo đèn lồng nhiều màu, sáng rực rỡ như ngày hội. Em còn thấy mâm cỗ có bánh nướng, bánh dẻo và trái cây, giống trong truyện cổ tích mà cô giáo hay kể”.

Ngồi cạnh con, chị Nguyễn Thị Thảo Trang (phường Pleiku) mỉm cười nói: “Trung thu của tuổi thơ tôi ngày trước đơn giản lắm, chỉ cần cây đèn ông sao và mấy chiếc bánh dẻo. Còn bây giờ, đưa con đến quán cà phê, thấy không gian lung linh, tôi cũng thấy rộn ràng theo. Các quán tạo thêm chỗ vui chơi, trải nghiệm mới cho trẻ em, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi nghĩ điều này rất cần thiết, vì trẻ nhỏ ngày nay có ít cơ hội cảm nhận không khí trung thu như hồi xưa”.

Không chỉ thiếu nhi, nhiều bạn trẻ cũng chọn quán cà phê làm nơi tận hưởng không khí lễ hội. Chị Vòng Thị Huyền (phường Pleiku) chia sẻ: “Ngày thường tôi đi cà phê để trò chuyện và làm việc cùng đồng nghiệp, nhưng trung thu năm nay thì khác hẳn. Khi bước vào quán, tôi có cảm giác như đang lạc vào một không gian khác, đầy màu sắc và ấm áp. Lúc ngồi bên ánh đèn lồng, tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ mình cùng các bạn trong xóm đi rước đèn ông sao khắp ngõ. Đúng là chỉ một không gian nhỏ thôi mà gợi lại bao kỷ niệm”.

Tại quán An Garden (số 242/5, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Diên Hồng), chị Võ Ngọc Bảo Trân (phường Pleiku) cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Chị cho hay: “Điều tôi thích nhất là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Có góc treo đèn giấy kiếng, có góc lại dùng đèn led nhiều màu. Khi chụp hình, ánh sáng tạo nên phông nền rực rỡ, khiến bộ ảnh trung thu của tôi thêm sinh động. Chỉ cần một buổi đi cà phê như thế này cũng đủ xua đi áp lực công việc”.

Không chỉ những người đang sống tại phố núi mới cảm nhận không khí trung thu ấm áp đang đến gần, mà cả những người Gia Lai xa quê cũng bồi hồi nhớ về tuổi thơ đầy kỷ niệm. Anh Ngô Văn Hoàng (phường Diên Hồng, nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Ở Sài thành, dịp trung thu tôi cũng thường ghé các quán cà phê trang trí đèn lồng để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ trung thu ở quê nhà Gia Lai, với ký ức rước đèn ông sao cùng đám bạn. Mỗi lần xem hình bạn bè chụp tại các quán cà phê ở Gia Lai, tôi thấy như được sống lại tuổi thơ, ấm áp và gần gũi”.

Không khí trung thu tại các quán cà phê không chỉ đến từ những góc chụp lung linh mà còn từ tâm huyết của người thiết kế ý thưởng. Tại quán Ngã Ba Đường (số 123, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pleiku), ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, chủ quán đã bắt đầu trang trí không gian trung thu.

Chị Vũ Thị Phương Thanh-Chủ quán Ngã Ba Đường-cho biết: “Năm nào tôi cũng trang trí góc trung thu tại quán. Tôi muốn tạo ra một không gian đúng nghĩa, không chỉ treo vài chiếc đèn lồng mà còn chuẩn bị mâm ngũ quả, treo đèn ông sao và kết hợp các món trang trí truyền thống với những chi tiết hiện đại. Không gian vừa giữ được nét cổ điển, vừa gần gũi, giúp mọi người sống lại ký ức tuổi thơ”.

z7030342143098-fd0e0c235b861ff4e6dccf7e93a3efaf.jpg
Chị Vũ Thị Phương Thanh-Chủ quán Ngã Ba Đường chuẩn bị không gian trung thu với chiếc đèn ông sao lớn. Ảnh: Ngọc Duy

“Trung thu không chỉ dành cho thiếu nhi. Người lớn cũng cần một không gian để sống lại ký ức và tìm sự bình yên. Tôi nghĩ việc trang trí quán theo chủ đề không đơn thuần là tô điểm cho không gian, mà còn là cách gìn giữ những nét đẹp văn hóa. Khi các bạn trẻ chụp ảnh, chính họ cũng đang góp phần lan tỏa giá trị truyền thống”-chị Thanh chia sẻ thêm.

Có thể thấy, sự xuất hiện các không gian trung thu tại quán cà phê đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nơi phố núi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Sôi động thị trường bánh Trung thu

Gia Lai: Sôi động thị trường bánh Trung thu

(GLO)- Khoảng 1 tháng rưỡi nữa mới đến Tết Trung thu 2025 nhưng tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa cũng như trên nhiều tuyến đường trong tỉnh Gia Lai đã bày bán mặt hàng bánh Trung thu, với nhiều nhãn hàng, hương vị đa dạng, hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Thế hệ trẻ ngày càng quan tâm và muốn tìm về lịch sử

Thế hệ trẻ ngày càng quan tâm và muốn tìm về lịch sử

Thế giới trẻ

Nếu như trước đây, không ít bạn trẻ từng cho rằng lịch sử là khô khan và khó nhớ, thì hôm nay, Triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" đã biến lịch sử từ những trang sách tưởng chừng khô khan thành trải nghiệm đầy cảm xúc, khơi dậy trong giới trẻ niềm tự hào và trách nhiệm tiếp bước cha ông.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng ở xã Phù Mỹ Nam

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 6-9, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng tại xã Phù Mỹ Nam.

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước ở xã Chư Sê

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Người trẻ Jrai kể chuyện buôn làng trên mạng xã hội

Người trẻ Jrai kể chuyện buôn làng trên mạng xã hội

Sống trẻ

(GLO)- Hòa vào dòng chảy thời đại, một số bạn trẻ người Jrai đã khéo léo tận dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện chân thực về đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc mình. Qua đó, họ góp phần đưa hình ảnh đất và người cao nguyên gần gũi hơn với cộng đồng mạng.

Cô gái Gia Lai chinh phục những đỉnh trời

Cô gái Gia Lai chinh phục những đỉnh trời

Sống trẻ

(GLO)- Chỉ nặng 36 kg nhưng Trương Mỹ Châu - nữ kỹ sư nông nghiệp đã chinh phục 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, đặt chân lên tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, đạp xe qua 7 quốc gia Đông Nam Á và dành trọn một tháng leo núi tuyết ở Nepal.

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Khởi nghiệp

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Khởi nghiệp

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.