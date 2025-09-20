Trung thu lung linh tại các quán cà phê phố núi

Trung tuần tháng 9-2025, dạo quanh các tuyến đường tại phố núi Pleiku như Tô Vĩnh Diện, Huỳnh Thúc Kháng hay Hoàng Quốc Việt… dễ dàng bắt gặp những quán cà phê sáng rực ánh đèn. Từng góc quán được điểm tô bởi đèn ông sao, đèn lồng giấy kiếng hay những mâm cỗ Trung thu giản dị, tạo nên bức tranh lung linh, ấm áp.

Em Nguyễn Thảo Nguyên (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được mẹ dẫn đến quán Ngày Bình Yên (số 109, đường Tô Vĩnh Diện, phường Pleiku) để trải nghiệm không khí trung thu.

Thảo Nguyên hồn nhiên cho biết: “Em thích nhất là mấy chú thỏ ngọc trong quán, có chú thỏ ngồi bên cây đa, có chú đang làm bánh nữa. Ở góc kia còn có chiếc bánh trung thu to ơi là to, nhìn rất đẹp. Khắp nơi treo đèn lồng nhiều màu, sáng rực rỡ như ngày hội. Em còn thấy mâm cỗ có bánh nướng, bánh dẻo và trái cây, giống trong truyện cổ tích mà cô giáo hay kể”.

Ngồi cạnh con, chị Nguyễn Thị Thảo Trang (phường Pleiku) mỉm cười nói: “Trung thu của tuổi thơ tôi ngày trước đơn giản lắm, chỉ cần cây đèn ông sao và mấy chiếc bánh dẻo. Còn bây giờ, đưa con đến quán cà phê, thấy không gian lung linh, tôi cũng thấy rộn ràng theo. Các quán tạo thêm chỗ vui chơi, trải nghiệm mới cho trẻ em, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi nghĩ điều này rất cần thiết, vì trẻ nhỏ ngày nay có ít cơ hội cảm nhận không khí trung thu như hồi xưa”.

Không chỉ thiếu nhi, nhiều bạn trẻ cũng chọn quán cà phê làm nơi tận hưởng không khí lễ hội. Chị Vòng Thị Huyền (phường Pleiku) chia sẻ: “Ngày thường tôi đi cà phê để trò chuyện và làm việc cùng đồng nghiệp, nhưng trung thu năm nay thì khác hẳn. Khi bước vào quán, tôi có cảm giác như đang lạc vào một không gian khác, đầy màu sắc và ấm áp. Lúc ngồi bên ánh đèn lồng, tôi bỗng nhớ lại hồi nhỏ mình cùng các bạn trong xóm đi rước đèn ông sao khắp ngõ. Đúng là chỉ một không gian nhỏ thôi mà gợi lại bao kỷ niệm”.

Tại quán An Garden (số 242/5, đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Diên Hồng), chị Võ Ngọc Bảo Trân (phường Pleiku) cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Chị cho hay: “Điều tôi thích nhất là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Có góc treo đèn giấy kiếng, có góc lại dùng đèn led nhiều màu. Khi chụp hình, ánh sáng tạo nên phông nền rực rỡ, khiến bộ ảnh trung thu của tôi thêm sinh động. Chỉ cần một buổi đi cà phê như thế này cũng đủ xua đi áp lực công việc”.

Không chỉ những người đang sống tại phố núi mới cảm nhận không khí trung thu ấm áp đang đến gần, mà cả những người Gia Lai xa quê cũng bồi hồi nhớ về tuổi thơ đầy kỷ niệm. Anh Ngô Văn Hoàng (phường Diên Hồng, nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Ở Sài thành, dịp trung thu tôi cũng thường ghé các quán cà phê trang trí đèn lồng để chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ trung thu ở quê nhà Gia Lai, với ký ức rước đèn ông sao cùng đám bạn. Mỗi lần xem hình bạn bè chụp tại các quán cà phê ở Gia Lai, tôi thấy như được sống lại tuổi thơ, ấm áp và gần gũi”.

Không khí trung thu tại các quán cà phê không chỉ đến từ những góc chụp lung linh mà còn từ tâm huyết của người thiết kế ý thưởng. Tại quán Ngã Ba Đường (số 123, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pleiku), ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, chủ quán đã bắt đầu trang trí không gian trung thu.

Chị Vũ Thị Phương Thanh-Chủ quán Ngã Ba Đường-cho biết: “Năm nào tôi cũng trang trí góc trung thu tại quán. Tôi muốn tạo ra một không gian đúng nghĩa, không chỉ treo vài chiếc đèn lồng mà còn chuẩn bị mâm ngũ quả, treo đèn ông sao và kết hợp các món trang trí truyền thống với những chi tiết hiện đại. Không gian vừa giữ được nét cổ điển, vừa gần gũi, giúp mọi người sống lại ký ức tuổi thơ”.

Chị Vũ Thị Phương Thanh-Chủ quán Ngã Ba Đường chuẩn bị không gian trung thu với chiếc đèn ông sao lớn. Ảnh: Ngọc Duy

“Trung thu không chỉ dành cho thiếu nhi. Người lớn cũng cần một không gian để sống lại ký ức và tìm sự bình yên. Tôi nghĩ việc trang trí quán theo chủ đề không đơn thuần là tô điểm cho không gian, mà còn là cách gìn giữ những nét đẹp văn hóa. Khi các bạn trẻ chụp ảnh, chính họ cũng đang góp phần lan tỏa giá trị truyền thống”-chị Thanh chia sẻ thêm.

Có thể thấy, sự xuất hiện các không gian trung thu tại quán cà phê đang góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần nơi phố núi.