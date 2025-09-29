Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

“Nụ cười Gia Lai lần 5” mang Trung thu ấm áp đến trẻ em xã Kon Chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LẠC HÀ LẠC HÀ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-9, CLB Máu nóng Gia Lai (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Kon Chiêng và các nhóm thiện nguyện tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Nụ cười Gia Lai lần 5”.

Theo đó, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai cùng Nhóm Thiện nguyện Tâm Đạo, Nhóm Hành trình Trái tim (TP. Hồ Chí Minh) đã trao quà cho 755 trẻ em (từ 0 – 14 tuổi) tại các làng Đak Ô, Git, Ktu, Deng Cỡ, KLah thuộc xã Kon Chiêng. Trong đó, 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng khuyến học “Tiếp sức em đến trường” (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt, 10 quyển vở, 1 bộ dụng cụ học tập, 1 ba lô); 6 học sinh được tặng xe đạp; 20 hộ gia đình khó khăn nhận phần quà hỗ trợ (mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm).

kon-chineeg.jpg
Ban tổ chức trao 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lạc Hà

Ngoài ra, Ban tổ chức còn chuẩn bị bữa trưa với nhiều món ăn cho trẻ em (xúc xích, cá, tôm, bò viên, khoai tây chiên, trà sữa, nước ngọt, bánh kẹo…) trị giá 11,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều hoạt động phong phú như trò chơi dân gian có thưởng, gian hàng quần áo mới-cũ, chương trình văn nghệ, múa lân “Đêm hội Trăng rằm” nhằm mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho trẻ em.

qua.jpg
Những món ăn hấp dẫn cho trẻ em xã Kon Chiêng. Ảnh: Lạc Hà

Chương trình “Nụ cười Gia Lai lần 5” không chỉ góp phần động viên, khích lệ các em nhỏ vượt khó vươn lên trong học tập mà còn tạo điều kiện cho các tình nguyện viên, nhà hảo tâm tham gia các hoạt động thiện nguyện, kết nối nguồn lực, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Chương trình “Nụ cười Gia Lai lần 5”. Thực hiện: Lạc Hà

Tổng giá trị quà tặng và hiện vật trong chương trình lên tới 80 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bị bệnh ung thư dạ dày, ông Huỳnh Văn Chí (bìa trái) vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động ý nghĩa của Hội tình thương Pleiku. Ảnh: P.L

Cụ ông bị ung thư vẫn miệt mài thiện nguyện

Từ thiện

(GLO)- Ở tuổi 74, lại mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày nhưng ông Huỳnh Văn Chí (tổ 3, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) - người sáng lập Hội tình thương Pleiku vẫn luôn tâm huyết cùng các tình nguyện viên chia sẻ yêu thương bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho các đối tượng yếu thế.

Người dân vùng "rốn lũ" thôn Vinh Quang 2 (xã Tuy Phước Đông) được chính quyền địa phương thực tập các phương án, kỹ năng cứu nạn khi có mưa lũ xảy ra. Ảnh: T.L

Gia Lai: Người dân vùng “rốn lũ” chủ động ứng phó với thiên tai

Đời sống

(GLO)- Hằng năm, mưa bão và ngập lụt thường xuyên đe dọa các xã vùng trũng phía Ðông tỉnh Gia Lai. Trước tình hình đó, người dân đã chủ động dự trữ lương thực, chuẩn bị phương tiện, xây dựng chuồng trại kiên cố và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pnôn thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ lúc khó khăn. Ảnh: Hồng Thương

Phụ nữ vùng biên Gia Lai xung kích đi đầu

Đời sống

(GLO)- Ở các xã biên giới tỉnh Gia Lai, phụ nữ không chỉ tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền mà còn là lực lượng xung kích trong các phong trào xây dựng nông thôn mới, để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống cộng đồng và công tác biên giới.

Hàng nghìn cơ hội việc làm chờ người lao động

Sôi động mùa tuyển dụng lao động cuối năm

Lao động - Việc làm

(GLO)- Những ngày này, trên các tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp của tỉnh dễ dàng bắt gặp bảng thông báo “Tuyển gấp công nhân”, “Tuyển dụng cuối năm, lương thưởng hấp dẫn”… Không khí tuyển dụng cuối năm đang dần trở nên sôi động cùng hàng ngàn cơ hội việc làm đang đón đợi người lao động.

Tặng quà cho học sinh tại chương trình.

Gia Lai: Tặng gần 600 suất quà cho người dân xã Bình Phú

Từ thiện

(GLO)-Ngày 20-9, Chi hội Chữ thập đỏ Phú Quốc (An Giang), các nhóm thiện nguyện An Việt, “Đi và Yêu”, “Trái tim nhỏ từ tâm” và Phòng khám nội của BS. Hoàng Thị Thanh Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Chia sẻ yêu thương” tại xã Bình Phú.

null