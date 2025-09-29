“Nụ cười Gia Lai lần 5” mang Trung thu ấm áp đến trẻ em xã Kon Chiêng

(GLO)- Ngày 27-9, CLB Máu nóng Gia Lai (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Kon Chiêng và các nhóm thiện nguyện tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Nụ cười Gia Lai lần 5”.

Theo đó, Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai cùng Nhóm Thiện nguyện Tâm Đạo, Nhóm Hành trình Trái tim (TP. Hồ Chí Minh) đã trao quà cho 755 trẻ em (từ 0 – 14 tuổi) tại các làng Đak Ô, Git, Ktu, Deng Cỡ, KLah thuộc xã Kon Chiêng. Trong đó, 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng khuyến học “Tiếp sức em đến trường” (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt, 10 quyển vở, 1 bộ dụng cụ học tập, 1 ba lô); 6 học sinh được tặng xe đạp; 20 hộ gia đình khó khăn nhận phần quà hỗ trợ (mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước tương, 1 chai nước mắm).

Ban tổ chức trao 6 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lạc Hà

Ngoài ra, Ban tổ chức còn chuẩn bị bữa trưa với nhiều món ăn cho trẻ em (xúc xích, cá, tôm, bò viên, khoai tây chiên, trà sữa, nước ngọt, bánh kẹo…) trị giá 11,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều hoạt động phong phú như trò chơi dân gian có thưởng, gian hàng quần áo mới-cũ, chương trình văn nghệ, múa lân “Đêm hội Trăng rằm” nhằm mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho trẻ em.

Những món ăn hấp dẫn cho trẻ em xã Kon Chiêng. Ảnh: Lạc Hà

Chương trình “Nụ cười Gia Lai lần 5” không chỉ góp phần động viên, khích lệ các em nhỏ vượt khó vươn lên trong học tập mà còn tạo điều kiện cho các tình nguyện viên, nhà hảo tâm tham gia các hoạt động thiện nguyện, kết nối nguồn lực, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ.

Chương trình “Nụ cười Gia Lai lần 5”. Thực hiện: Lạc Hà

Tổng giá trị quà tặng và hiện vật trong chương trình lên tới 80 triệu đồng.