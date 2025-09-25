Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai hỗ trợ các gia đình khó khăn

(GLO)- Ngày 24-9, đại diện Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao gần 21 triệu đồng cùng quà trung thu cho gia đình chị Lê Thị Hằng (SN 2000, ở phường Quy Nhơn).

Đại diện Hội CTĐ tỉnh trao gần 21 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Hằng. Ảnh: Kim Hường

Vợ chồng chị Hằng có 2 con nhỏ, trong đó, một cháu bị mù bẩm sinh. Chồng chị đi biển thu nhập bấp bênh, bản thân chị Hằng công việc cũng không ổn định. Sự hỗ trợ kịp thời của Hội CTĐ tỉnh góp phần giúp gia đình chị Hằng có thêm chi phí trang trải cuộc sống, chăm lo tốt hơn cho các con.

Trao quà hỗ trợ cho gia đình anh em mồ côi Văn Hữu Cường và Văn Ngọc Liên ở phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Kim Hường

Cũng trong ngày 24-9, Hội CTĐ tỉnh cùng nhóm thiện nguyện Tấm lòng vàng Quy Nhơn đã đến thăm, hỗ trợ gia đình anh em mồ côi Văn Hữu Cường (SN 2004) và Văn Ngọc Liên (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Nam); gia đình chị em mồ côi Đoàn Ngọc Ánh (SN 2005) và Đoàn Thuận An (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Bắc). Mỗi gia đình được nhận 1 suất quà trung thu, 10 kg gạo và 600.000 đồng tiền mặt.

Đây là 2 gia đình được nhóm thiện nguyện Tấm lòng vàng Quy Nhơn hỗ trợ hằng tháng.