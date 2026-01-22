Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn

(GLO)- Chiều 22-1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại xã An Toàn.

Xã An Toàn là xã vùng cao, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã An Nghĩa và An Toàn cũ, với hơn 1.800 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Bahnar và H’rê.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, Đảng ủy xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong phát triển kinh tế, sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Diện tích gieo trồng lúa, mì và cây ăn quả đạt và vượt kế hoạch; chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 90%. Đáng chú ý, xã đã thu hút được dự án khu dịch vụ du lịch “Đỉnh ngắm mây”, mở ra triển vọng phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì hiệu quả, 100% hộ đạt gia đình văn hóa.

Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Toàn Đinh Văn Nghin báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026 của địa phương. Ảnh: X.Đ

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ xã hiện có 15 chi bộ với 341 đảng viên; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động nhân dân.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, đến nay, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử xã và các tiểu ban giúp việc; đồng thời, ấn định 4 đơn vị bầu cử, dự kiến thành lập 8 khu vực bỏ phiếu với 8 tổ bầu cử.

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã đã giới thiệu 26 người ứng cử, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định để bầu 15 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn y tế phục vụ bầu cử được triển khai đúng tiến độ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị sau khi xã được thành lập và sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những kết quả mà xã đạt được là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Toàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về nông - lâm nghiệp và du lịch sinh thái; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ rừng, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xã tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị xã cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn của cấp trên; thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước theo đúng quy định của pháp luật.

Xã cũng phải làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn (bìa phải) tặng quà cho Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Toàn. Ảnh: Xuân Định

Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và giao các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, xem xét, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xã An Toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã tặng phần quà cho Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Toàn.