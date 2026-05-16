Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Cải cách hành chính

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng còn 6 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI LÂM (theo TTXVN, VOV)

(GLO)- Nhiều thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng vừa được Bộ Xây dựng bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Trong đó, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng xuống còn 6 ngày, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 13-5-2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 709/QĐ-BXD liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc. Theo đó, một số thủ tục được bãi bỏ, trong đó có thủ tục công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài tại Việt Nam ở cấp tỉnh. Đồng thời, nhiều thủ tục khác được điều chỉnh theo hướng rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết.

Cụ thể, thủ tục phê duyệt hoặc điều chỉnh quy hoạch do nhà đầu tư tổ chức lập hiện được giải quyết trong thời gian không quá 8 ngày làm việc. Trong lĩnh vực kiến trúc, thời gian cấp chứng chỉ hành nghề là 6 ngày làm việc, gia hạn trong 4 ngày và cấp lại do lỗi của cơ quan cấp chỉ còn 2 ngày.

thoi-gian-cap-phep-xay-dung.jpg
Thời gian xử lý nhiều thủ tục quy hoạch giảm còn tối đa 8 ngày. Ảnh minh họa

Cùng ngày, Bộ Xây dựng cũng ban hành Quyết định số 708/QĐ-BXD về lĩnh vực hoạt động xây dựng. Nội dung tập trung cải thiện quy trình cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép cho nhà thầu, đặc biệt là nhà thầu nước ngoài.

Theo đó, thời gian cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II và III được rút ngắn còn 6 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đạt yêu cầu. Đối với nhà thầu nước ngoài, thủ tục cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cũng được yêu cầu giải quyết trong vòng 6 ngày.

Động thái này được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa và phân cấp thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, trong đó có xây dựng. Người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ linh hoạt qua nhiều hình thức như trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định tương ứng ban hành trước đó trong các năm 2020, 2025 và đầu năm 2026.

Theo Bộ Xây dựng, việc sửa đổi thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa quy trình giải quyết hồ sơ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động quy hoạch và hành nghề kiến trúc; đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

Cải cách hành chính

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Thời sự - Bình luận

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Gia Lai: Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thời sự

(GLO)- 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022) vừa được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

null