Rà soát, cắt giảm TTHC liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến 4 lĩnh vực: phòng cháy, chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.

Ngày 2-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

Theo đó, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao các bộ, cơ quan đã chủ động, tích cực rà soát, tham mưu cho Chính phủ ban hành các nghị quyết, bảo đảm kịp thời, đúng tiến độ; ghi nhận Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan, tham gia ý kiến trong quá trình xây dựng các nghị quyết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, TTHC liên quan đến 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy; thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.

Trên cơ sở rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10-5 về hiện trạng các quy định, TTHC hiện nay (thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ, thời gian giải quyết...), đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa; đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, đánh giá độc lập.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan có ý kiến đánh giá và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12-5.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của các bộ, cơ quan.

Đây là động thái tiếp theo của Chính phủ nhằm bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các TTHC, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương.

Trước đó, ngày 29-4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết để cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 14 bộ, cơ quan ngang bộ.