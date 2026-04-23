Công khai các bộ chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

(GLO)- Trong nỗ lực thúc đẩy cải cách hành chính, Chính phủ vừa công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Theo Công văn vừa được Chính phủ ban hành, tính đến ngày 18-4, toàn bộ 16/16 bộ, cơ quan ngang bộ đã gửi phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, 3 bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và Tư pháp đã đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa đạt bất kỳ chỉ tiêu nào. Một số bộ khác chưa hoàn thành từng tiêu chí riêng lẻ, như Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu giảm tỷ lệ TTHC do cấp bộ thực hiện xuống dưới 30%.

Cắt giảm thủ tục hành chính là yêu cầu bắt buộc để thúc đẩy cải cách hành chính. Ảnh minh họa

Với tiêu chí cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước chưa đạt mức giảm 50% so với năm 2024. Trong khi đó, các bộ: Công Thương, Nội vụ và Y tế chưa đáp ứng yêu cầu giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC. Bộ Dân tộc và Tôn giáo thậm chí chưa gửi số liệu liên quan.

Trong khi đó, về yêu cầu loại bỏ 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, các bộ: Nội vụ, Tài chính, Y tế và Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa đạt. Ngoài ra, tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện cũng chưa được một số bộ (như Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế…) thực hiện đầy đủ.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương bộ trưởng các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bảo đảm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được.

Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công tiếp tục chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm yêu cầu về chỉ tiêu, tiến độ.

Trước đó, triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, Thường trực Chính phủ đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát, đề xuất phương án phân cấp TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh.

Theo đó, các chỉ tiêu đặt ra là: cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC của năm 2026 so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.