Gia Lai: Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đạt 55,15%

(GLO)- Theo báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) quý I/2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa cho 1.713 TTHC với tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt 55,15%, sau khi thực hiện rà soát 100% TTHC.

Với kết quả này, tỉnh Gia Lai không chỉ hoàn thành mà còn vượt 5,15% chỉ tiêu năm 2026 theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26-3-2025 của Chính phủ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC. Ảnh: Đ.V

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, TTHC nội bộ năm 2026 trên địa bàn tỉnh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đang tiếp tục nghiên cứu tham mưu đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành 17 quyết định công bố danh mục 546 TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngoại vụ, Công Thương; Thanh tra tỉnh, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Công an tỉnh, Xây dựng.

Đồng thời, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, TTHC nội bộ năm 2026 trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, rà soát nhóm TTHC liên thông nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, Gia Lai cũng đã hoàn thành ban hành danh mục 100% TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; thông qua 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép cá nhân và tổ chức có thể chủ động nộp hồ sơ, nhận kết quả linh hoạt qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tại bất kỳ điểm giao dịch nào trên toàn tỉnh và quyết định về quy chế phối hợp thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính để tổ chức thực hiện mô hình đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ.