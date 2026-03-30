Gia Lai: Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đạt 55,15%

(GLO)- Theo báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) quý I/2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã ban hành 3 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa cho 1.713 TTHC với tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết đạt 55,15%, sau khi thực hiện rà soát 100% TTHC.

Với kết quả này, tỉnh Gia Lai không chỉ hoàn thành mà còn vượt 5,15% chỉ tiêu năm 2026 theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26-3-2025 của Chính phủ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quy Nhơn Nam hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC. Ảnh: Đ.V

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, TTHC nội bộ năm 2026 trên địa bàn tỉnh nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đang tiếp tục nghiên cứu tham mưu đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn ban hành 17 quyết định công bố danh mục 546 TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ngành: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngoại vụ, Công Thương; Thanh tra tỉnh, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Công an tỉnh, Xây dựng.

Đồng thời, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, TTHC nội bộ năm 2026 trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, rà soát nhóm TTHC liên thông nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, Gia Lai cũng đã hoàn thành ban hành danh mục 100% TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; thông qua 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép cá nhân và tổ chức có thể chủ động nộp hồ sơ, nhận kết quả linh hoạt qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tại bất kỳ điểm giao dịch nào trên toàn tỉnh và quyết định về quy chế phối hợp thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính để tổ chức thực hiện mô hình đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Xã Kon Gang cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn nữa để đạt các mục tiêu đề ra

(GLO)- Sáng 25-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kon Gang về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Gia Lai phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

