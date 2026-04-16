An Lão nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, chuyển mạnh từ "quản lý" sang "phục vụ"

(GLO)- Năm 2025, xã An Lão được xếp loại xuất sắc, đứng thứ 9/135 xã, phường về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Kết quả này cho thấy quyết tâm của xã miền núi trong xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại, chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”.

Ông Trương Văn Chín (thôn Tân Lập) được cán bộ chuyên môn hướng dẫn chi tiết, tận tình. Ảnh: Quang Tấn

Sáng 1-4, ông Trương Văn Chín (ở thôn Tân Lập) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão để thực hiện thủ tục tách thửa đất đai cho con. Ông Chín được cán bộ chuyên môn hướng dẫn chi tiết, tận tình.

Ông Chín chia sẻ: “Tôi đến làm thủ tục tách thửa; bữa trước còn thiếu giấy tờ, cán bộ ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, cụ thể. Nay tôi lên bổ sung hồ sơ còn thiếu và đã được tiếp nhận hồ sơ để thực hiện các bước tiếp theo”.

Còn chị Đinh Thị Mên (ở thôn 3) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão thực hiện thủ tục công chứng giấy tờ để học nghề, được cán bộ hỗ trợ nhanh chóng. Chị Mến nhận xét Trung tâm khang trang, sạch sẽ, thoáng mát; phong cách phục vụ của cán bộ rất thân thiện, tạo cảm giác hài lòng cho người dân.

Thời gian qua, hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão được tổ chức khoa học, bài bản, bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch và an toàn thông tin.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Cùng với bố trí đúng người, đúng việc, Trung tâm đặc biệt chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp.

An Lão tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, chuyển mạnh từ “quản lý” sang "phục vụ" người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Quang Tấn

Ông Nguyễn Văn Minh - chuyên viên của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão - cho biết: “Chúng tôi luôn hướng dẫn cụ thể các loại giấy tờ còn thiếu, có bảng danh mục rõ ràng để bà con bổ sung, hạn chế đi lại nhiều lần, nhất là đối với các TTHC trên lĩnh vực đất đai”.

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ TTHC, Trung tâm đẩy mạnh tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Đây là bước chuyển rõ nét trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tại địa bàn miền núi.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão - cho biết: “Các tổ công nghệ cộng đồng và cán bộ chú trọng hướng dẫn người dân từng bước nộp hồ sơ, nhận kết quả trên môi trường điện tử. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cán bộ nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục”.

Nhờ đó, năm 2025, hoạt động triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt nhiều kết quả tích cực, với 2.406 hồ sơ trực tuyến mức độ một phần và 348 hồ sơ trực tuyến toàn trình. Chất lượng phục vụ theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của xã An Lão đạt 94,6/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Trong hoạt động của hệ thống chính trị, 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số cá nhân; toàn bộ văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý trên môi trường mạng. Khoảng 80% cán bộ đã làm chủ kỹ năng số và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Còn trong quý I-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão tiếp nhận và giải quyết 1.659 hồ sơ, tất cả đều nộp trực tuyến, đạt 100%; tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đạt 99,34%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và cấp kết quả điện tử đạt 100%.

Trung tâm đang công khai 649 TTHC, trong đó 414 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã và 235 thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh được tiếp nhận phi địa giới hành chính. Dù số lượng TTHC tăng, xã An Lão vẫn tập trung nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, quyết tâm xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết thêm: “Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, chuyển mạnh từ “quản lý” sang "phục vụ" người dân và doanh nghiệp, thời gian tới xã An Lão sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho người dân; khuyến khích tăng tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến.

Đồng thời, địa phương chú trọng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, qua đó từng bước xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại và phục vụ ngày càng hiệu quả hơn”.