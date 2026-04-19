Hơn 200 đoàn viên, học sinh tham gia phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Sáng 19-4, tại phường Pleiku, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai, Đoàn phường Pleiku, Chi đoàn Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật năm 2026.

Chương trình thu hút hơn 200 đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Thông qua hình thức sân khấu hóa, Ban Tổ chức tái hiện vụ án cố ý gây thương tích và làm nhục người khác xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, phản ánh thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên thiếu kiềm chế, có hành vi bạo lực và phát tán lên mạng xã hội.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Bá Bính

Việc tái hiện phiên tòa giúp người xem dễ tiếp cận các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là các hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm người khác.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức giao lưu, hỏi - đáp xoay quanh các nội dung như: quy định của pháp luật về tội cố ý gây thương tích, tội làm nhục người khác; các hành vi vi phạm phổ biến trên mạng xã hội; trách nhiệm pháp lý đối với người thực hiện các hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác... Qua đây nhằm củng cố kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng xử trong đời sống, đặc biệt trên môi trường mạng.

Phiên tòa giả định giúp học sinh có thêm kiến thức về pháp luật. Ảnh: Bá Bính

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức gửi gắm thông điệp: Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, kiểm soát hành vi, nói không với bạo lực và các hành vi làm nhục người khác, đặc biệt là trên môi trường mạng. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần phấn đấu trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc lan tỏa lối sống văn minh, ứng xử có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.