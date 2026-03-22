Gần 1.700 học sinh tham gia phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Ngày 21-3, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên và Công an xã Đak Đoa cùng Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Hồng Viên

Chương trình thu hút gần 1.700 học sinh, giáo viên Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ (xã Đak Đoa) tham dự. Phiên tòa giả định được dàn dựng đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, tái hiện chân thực một vụ án, giúp học sinh dễ tiếp cận kiến thức pháp luật.

Nội dung phiên tòa xoay quanh vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại quán karaoke K.M. (xã Đak Đoa). Các bị cáo gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 2008), Phạm Văn Tùng (SN 2007), Lương Minh Đức (SN 2008) và Nguyễn Thu Trang (SN 2008), đều là học sinh lớp 12A của trường.

Theo cáo trạng, chiều 19-8-2025, Nguyễn Tuấn Anh tổ chức sinh nhật, sau đó rủ bạn bè đến quán karaoke. Tại đây, Tuấn Anh nảy sinh ý định sử dụng ma túy để tăng cảm giác hưng phấn và rủ các bạn góp tiền mua. Sau khi mua ma túy từ một đối tượng ngoài xã hội, Nguyễn Tuấn Anh cùng Phạm Văn Tùng sử dụng tại phòng hát thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm tờ tiền polyme cuốn tròn, gói nilon chứa chất bột màu trắng, quẹt gas, đĩa sứ, điện thoại di động và xe mô tô. Kết luận giám định xác định chất bột là ma túy loại Ketamine.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Văn Tùng phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; xử phạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 19-8-2025.

Phiên tòa giả định thu hút gần 1.700 học sinh tham gia. Ảnh: Hồng Viên

Việc tái hiện đầy đủ các bước xét xử với sự tham gia của hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư và bị cáo đã giúp học sinh hiểu rõ quy trình tố tụng, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ma túy trong học đường.

Dịp này, Công an xã Đak Đoa còn kết hợp tuyên truyền pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, phòng - chống ma túy; Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 phổ biến quy định về an toàn giao thông đường bộ, kết hợp giao lưu, hỏi - đáp pháp luật dành cho học sinh.