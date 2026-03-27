Gia Lai: Lợi dụng “dự án mỏ cát”, cha con chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 25-3, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Nam (SN 1981, trú phường Quy Nhơn) 16 năm tù và Nguyễn Hùng Sanh (SN 1954, trú phường Hoài Nhơn Nam) 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2022 đến tháng 4-2023, dù không có tư cách pháp lý tại Công ty TNHH Thương mại xây dựng Tổng hợp K.N., bị cáo Nam vẫn lợi dụng việc công ty này trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát tại thôn Tân Thắng (xã Cát Hải, huyện Phù Cát, nay là xã Cát Tiến); đồng thời đưa ra thông tin về một số hoạt động khác như đấu giá mua gỗ tận thu, khai thác rừng trồng, nạo vét cát… để tạo lòng tin, kêu gọi góp vốn.

Cha con bị cáo Nam tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Tin tưởng vào các thông tin và giấy tờ do Nam cung cấp, nhiều cá nhân đã tham gia góp vốn với kỳ vọng được chia lợi nhuận. Tổng số tiền các bị hại giao cho Nam lên đến 28,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nam không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng chủ yếu để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, Nam cùng bị cáo Sanh lập phiếu thu, hợp đồng góp vốn và thực hiện một số thủ tục nhằm hợp thức hóa việc góp vốn, củng cố niềm tin của các bị hại.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Nam giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa là con của giám đốc công ty và từng công tác trong lĩnh vực quản lý rừng để tạo uy tín, thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài.

Đối với bị cáo Sanh, dù không trực tiếp nhận và sử dụng số tiền chiếm đoạt nhưng với vai trò giám đốc công ty, bị cáo đã tham gia xác lập chứng từ, xác nhận việc góp vốn, tạo điều kiện để Nam thực hiện hành vi phạm tội, nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để phòng ngừa chung.