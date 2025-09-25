(GLO)- Ngày 25-9, Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), xác nhận: UBND tỉnh thống nhất giao đơn vị này tiếp nhận, quản lý và vận hành 10 trạm đo mưa tự động do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ từ năm 2019.

Đây là các trạm chuyên dùng trong công tác cảnh báo mưa lũ, từng được giao cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên vận hành. Tuy nhiên, do thay đổi cơ cấu hệ thống Đài Khí tượng Thủy văn, việc quản lý các trạm này chưa được bàn giao rõ ràng. Qua rà soát, hiện 10 trạm đang do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ quản lý.

Một trạm đo mưa tự động được lắp đặt ở xã phía Tây tỉnh Gia Lai (ảnh minh họa). Ảnh: L.V.H

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phối hợp bàn giao toàn bộ hồ sơ và hiện trạng các trạm cho Chi cục Thủy lợi tỉnh trước ngày 30-9-2025.

Để đảm bảo vận hành liên tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai kiến nghị sử dụng nguồn kinh phí dự kiến không sử dụng hết trong năm 2025 để ký hợp đồng thuê bao dịch vụ vận hành trong 3 tháng cuối năm, với tổng kinh phí 21 triệu đồng. Đơn vị được đề xuất vận hành là Công ty CP Tư vấn và Phát triển kỹ thuật Tài nguyên nước-nhà cung cấp thiết bị và hiện đang vận hành các trạm tương tự tại tỉnh.

Việc tiếp nhận và vận hành đồng bộ các trạm đo mưa này sẽ góp phần tăng cường năng lực giám sát mưa lũ và phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.