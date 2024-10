Kỷ niệm 30 năm thành lập và khánh thành Trung tâm điều hành Khí tượng Thủy văn

Dự Lễ kỷ niệm có ông La Đức Dũng-Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục KTTV (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các tỉnh khu vực Tây Nguyên và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đài KTTV khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đài KTTV khu vực Tây Nguyên được thành lập vào ngày 23-2-1994, trên cơ sở sáp nhập 3 Đài KTTV gồm: Đài KTTV liên tỉnh Gia Lai- Kon Tum; Đài KTTV Đăk Lăk và Đài KTTV Lâm Đồng. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển đến nay, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đã có mạng lưới dự báo, cảnh báo thiên tai rộng khắp tại các tỉnh Tây Nguyên. Hiện đơn vị có trên 200 trạm quan trắc tự động, trang thiết bị hiện đại, là một trong những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo KTTV. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác phòng-chống thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội cho các tỉnh Tây Nguyên.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm ông La Đức Dũng-Phó Tổng cục trưởng Cục KTTV nhấn mạnh: Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhiều tập thể, cá nhân của Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý do các cấp, ngành trao tặng. Phát huy những kết quả đạt được, tôi mong muốn Đài KTTV khu vực Tây Nguyên tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các thiết bị công nghệ về đo đạc, quan trắc, thông tin dữ liệu dự báo KTTV. Chủ động phối hợp với các địa phương phát triển mạng lưới quan trắc KTTV theo quy hoạch quốc gia và chuyên dùng đa mục tiêu ở các địa phương. Quan tâm hơn nữa đến việc dự báo, cảnh báo thiên tai do mưa lớn, sạt lở đất… Đồng thời, tích cực phối hợp giữa cơ quan KTTV với các cấp chính quyền địa phương trong phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông La Đức Dũng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Đài KTTV khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Diệp

Dịp này, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng bằng khen cho tập thể lao động xuất sắc; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai cho Đài KTTV khu vực Tây Nguyên vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

Cắt băng khánh thành Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Nguyễn Diệp

Chiều cùng ngày, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên. Đây là đầu mối thu nhận và xử lý thông tin, dữ liệu từ các trạm KTTV, trạm đo mưa trong toàn khu vực.