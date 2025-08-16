Danh mục
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao tiền hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhân

ÁNH HỒNG
(GLO)- Ngày 15-8, Đại diện lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng các chi hội đã đến thăm, trao tiền hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

Trước đó, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai nhận được đơn xin tiền chữa bệnh của bà Ngụy Thị Hoa Hồng, cháu kêu bà Ngụy Thị Bảy bằng cô. Bà Bảy là phụ nữ đơn thân thuộc diện hộ cận nghèo ở thôn Kim Xuyên (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Sau khi bà Bảy bị tai nạn té ngã, gia đình đưa bà vào bệnh viện. Theo chỉ định của bác sĩ, bà phải phẫu thuật thay khớp háng toàn phần, với chi phí lên đến 84 triệu đồng.

z6909782817575-35365fa8978b9b59d311a823c960e115.jpg
Ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ cho bà Bảy. Ảnh: Ánh Hồng

Sau 1 ngày kêu gọi, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và các chi hội trực thuộc đã nhận được 17,3 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Cụ thể, qua kênh Tỉnh Hội là 6,1 triệu đồng, Chi hội Bác Ái Tuy Phước 11,7 triệu đồng, Chi hội Minh Triết 500.000 đồng.

