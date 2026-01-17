Phụ huynh có thể chặn trẻ xem video shorts trên Youtube

(GLO)- Giờ đây, phụ huynh có thể kiểm soát việc xem YouTube Shorts nhờ loạt tính năng mà nền tảng này vừa mới trình làng.

Cụ thể, YouTube giới thiệu loạt tính năng tập trung vào việc quản lý trải nghiệm kỹ thuật số cho người dùng dưới 18 tuổi. Thay đổi đáng chú ý nhất là khả năng can thiệp sâu vào thời lượng xem YouTube Shorts – định dạng video ngắn dọc đang phổ biến hiện nay.

Giao diện shorts trên Youtube Kids. Ảnh chụp màn hình

Phụ huynh cũng có thể thiết lập giới hạn thời gian cụ thể cho việc lướt xem Shorts trên tài khoản của con cái, thậm chí có thể đặt bộ hẹn giờ về mức 0, chặn hoàn toàn quyền truy cập vào các video ngắn nếu cần thiết.

Bên cạnh đó, YouTube cũng đang thay đổi cơ chế phân phối nội dung. Nền tảng này đã hợp tác với Ủy ban cố vấn nội dung dành cho thanh thiếu niên, Trung tâm dành cho Học giả và Người kể chuyện tại UCLA, cùng các chuyên gia từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA) để xây dựng bộ nguyên tắc mới về chất lượng nội dung.

Bộ quy chuẩn này sẽ phân loại rõ ràng các video "chất lượng cao" và "chất lượng thấp" đối với khán giả trẻ. Dựa trên các tiêu chí này, hệ thống đề xuất của YouTube sẽ ưu tiên hiển thị các video mang tính giáo dục, bổ ích từ các nguồn uy tín như Khan Academy, TED-Ed hay CrashCourse. Mục tiêu là giảm thiểu sự tiếp xúc với các nội dung vô bổ và hướng người xem trẻ tuổi đến các chủ đề phù hợp với lứa tuổi hơn.