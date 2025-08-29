Trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng: Hướng phát triển lâm nghiệp bền vững

(GLO)- Sau 5 năm liên kết trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng, Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai đã làm chủ công nghệ phôi, meo gốc đến chế biến nấm, được thị trường đánh giá cao. Không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành dược liệu, mô hình này còn góp phần phát triển lâm nghiệp bền vững.

Thu tiền tỷ từ nấm linh chi

Cho đến bây giờ, anh Nguyễn Công Hiệu-Giám đốc Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai vẫn nhớ như in thời gian đầu đưa những phôi nấm linh chi đỏ đầu tiên về trồng thử nghiệm dưới tán rừng keo lai ở chân núi Cờ (xã Ia Phí).

Anh Nguyễn Công Hiệu bên vườn nấm linh chi đỏ dưới tán rừng trồng ở xã Ia Phí. Ảnh: N.D



Sau nhiều năm đi khắp nơi học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm trồng nấm linh chi dưới tán rừng từ những người đi trước, năm 2020, anh quyết định liên kết với Công ty TNHH Lâm nông nghiệp vi sinh Vos Five A (xã Đak Đoa) và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ trồng thử nghiệm nấm linh chi dưới chân núi Cờ.

"Thổ nhưỡng, khí hậu, độ ẩm dưới tán rừng keo nơi đây rất thích hợp nên nấm linh chi sinh trưởng, phát triển tốt. Chỉ sau 3 tháng trồng, nấm bắt đầu cho thu hoạch với kích thước, trọng lượng, dược tính đều đạt chuẩn"-anh Hiệu cho hay.

Phôi nấm linh chi sinh trưởng tốt dưới tán rừng keo, đem lại giá trị kinh tế cao. Cứ 1.000 phôi nấm giống (có giá 40 triệu đồng), sau 3 tháng trồng sẽ cho thu hoạch khoảng 120-150 kg nấm, bán ra với giá 1 triệu đồng/kg linh chi khô. Mỗi phôi nấm cho thu hoạch 3-4 lần/năm.

Hiện nay, Công ty đang tập trung khảo sát để liên kết mở rộng diện tích trồng ở khoảng 40 ha rừng keo. Dự kiến, sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm, Công ty sẽ thu lợi nhuận khoảng 3,5-4 tỷ đồng.

Thu hoạch nấm linh chi đỏ. Ảnh: Q.T

Từ thành công bước đầu, Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai tiếp tục liên kết với nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng để trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng. Hiện nay, Công ty đã trồng được 9 điểm, ngoài các xã như Ia Phí, Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai), đơn vị còn mở rộng sang trồng tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi và TP. Huế…

Đồng thời, Công ty cũng đã nghiên cứu, chế biến thành công nhiều sản phẩm từ nấm linh chi đỏ như: nấm linh chi đỏ nguyên tai, linh chi mật ong, cao linh chi, tinh bột linh chi, linh chi đỏ thái lát... được thị trường ưa chuộng. Ngoài bán cho người tiêu dùng có nhu cầu, Công ty cũng ký hợp đồng cung ứng nấm linh chi thô cho các công ty dược trong và ngoài tỉnh.

Mở hướng phát triển lâm nghiệp bền vững

Thị trường thu mua ổn định, cộng với việc nắm vững kỹ thuật nuôi cấy phôi cũng như trồng, chế biến, Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai đang tiếp tục khảo sát và trồng thử nghiệm nấm linh chi đỏ dưới tán rừng tại xã Đak Rong và xã Kbang.

Theo anh Hiệu, nấm linh chi đỏ là dược liệu quý, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Việc phát triển nấm linh chi đỏ cũng không mất nhiều chi phí đầu tư về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như các loại cây trồng khác; chỉ cần chọn khu vực rừng sạch để trồng, nguồn nước tưới trực tiếp cũng phải sạch. Cùng với đó, người trồng cần xây dựng xưởng sản xuất phôi nấm để chủ động điều phối, tránh phụ thuộc.

Nấm linh chi đỏ sinh trưởng phát triển tốt dưới tán rừng keo trồng. Ảnh: N.D

Với lợi thế diện tích rừng rộng lớn, cùng khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, khu vực phía Tây Gia Lai đang có nhiều dư địa và tiềm năng để phát triển cây dược liệu nói chung và nấm linh chi nói riêng dưới tán rừng. Qua đó, không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, mà còn góp phần phát triển rừng bền vững.

Hiện nay, ngoài Công ty TNHH Minh Khang Gia Lai và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Núi Cờ, một số cá nhân ở các xã Ya Hội, Sró… cũng đã tiếp cận trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng, bước đầu mang lại kết quả khả quan.

Ông Trần Văn Trị-Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đak Rong (xã Đak Rong) cho biết: Công ty đang quản lý, bảo vệ khoảng 15.000 ha rừng tự nhiên. Đây là môi trường rất tốt để triển khai mô hình trồng nấm linh chi. Đơn vị đang phối hợp với Công ty TNHH Minh Khang Gia Lai trồng thử nghiệm khoảng 1 sào nấm linh chi đỏ. Nếu thành công, mô hình này sẽ là hướng đi đầy triển vọng để phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Tương tự, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku cũng đang phối hợp với Công ty TNHH Minh Khang Gia Lai khảo sát, triển khai trồng nấm linh chi dưới tán rừng.

"Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ phát triển trồng nấm linh chi đỏ trên diện tích khoảng 1.600 ha rừng; đồng thời, trồng thử nghiệm dưới tán mắc ca với diện tích hơn 40 ha. Dù mới triển khai, chưa đánh giá được hiệu quả nhưng chúng tôi rất kỳ vọng đây sẽ là hướng phát triển bền vững, đầy tiềm năng cho ngành lâm nghiệp”-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku Đoàn Văn Hợi cho hay.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trương Thanh Hà, khu vực phía Tây tỉnh hiện có gần 650,7 ngàn ha rừng. Trong đó, rừng tự nhiên gần 478,7 ngàn ha, rừng trồng hơn 158,7 ngàn ha, rừng mới trồng gần 13,3 ngàn ha… Diện tích rừng lớn, điều kiện thổ nhưỡng của khu vực khá phù hợp để phát triển các loại cây dược liệu nói chung và nấm linh chi đỏ nói riêng.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp, hợp tác xã đã liên kết trồng nấm linh chi dưới tán rừng, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Đây là hướng đi mới trong phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Chi cục sẽ phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp khảo sát xây dựng, nhân rộng mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng. Qua đó, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại chỗ, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp xanh và bền vững.