Nghiệm thu đề tài bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

KIM THANH
(GLO)- Sáng 19-8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nghiệm thu đề tài điều tra, thống kê, bảo tồn nguồn gen cây dược liệu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Đề tài do Tiến sĩ Nghiêm Tiến Chung làm Chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu trồng và chế biến cây thuốc Hà Nội chủ trì với thời gian nghiên cứu từ tháng 12-2021 đến tháng 8-2025 tại 3 huyện: Mang Yang, Kbang, Đak Đoa của tỉnh Gia Lai (cũ).

Qua quá trình điều tra và nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, đề tài đã thống kê được 305 loài dược liệu, trong đó có 75 loài quý hiếm được xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen và gắn mã QR, đặc biệt có 8 đến 10 loài nằm trong Sách đỏ và IUCN. Đề tài cũng đã xây dựng bản đồ chi tiết vị trí các loài và quy trình nhân giống; trồng 3 loài dược liệu có giá trị về kinh tế, y tế là địa liền, giảo cổ lam và sâm cau.

ts-nghiem-tien-chung-bao-cao-ket-qua-nghien-cuu-de-tai-anh-duy-linh.jpg
Tiến sĩ Nghiêm Tiến Chung báo cáo đề tài nghiên cứu. Ảnh: Duy Linh

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, đề tài không chỉ có ý nghĩa về khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao, góp phần quan trọng vào công tác quy hoạch, bảo tồn và khai thác bền vững nguồn gen cây dược liệu tại Gia Lai, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu trong chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia và chương trình bảo tồn nguồn gen đến năm 2030 theo Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, có thể kết hợp bảo tồn với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng đệm thông qua mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng, gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh trong thời gian tới.

