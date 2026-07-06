Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, thích ứng biến đổi khí hậu.

Tổng nguồn vốn bố trí thực hiện giai đoạn 2026-2030 khoảng 423.000 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 100.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 300.000 tỷ đồng và vốn tín dụng chính sách khoảng 23.000 tỷ đồng.

Để việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua, các bộ, ngành Trung ương đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện. Các địa phương cơ bản hoàn thiện kế hoạch triển khai, từng bước đưa chương trình đi vào thực tiễn.

Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập người dân nông thôn tăng từ 2,5-3 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1-1,5% mỗi năm; khoảng 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 20.000 tỷ đồng.

Tỉnh đã hoàn thành xây dựng danh mục hồ sơ cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trọng tâm là đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và nước sạch. Hiện tại, Gia Lai đã tiếp nhận 3.060 tỷ đồng vốn đầu tư công và 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp từ Trung ương.

Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và quyết tâm hoàn thành phân bổ toàn bộ nguồn vốn này trước ngày 15-7 để kịp trình HĐND tỉnh thông qua.

Đối với 1.200 tỷ đồng vốn sự nghiệp, tỉnh định hướng tập trung vào 2 mũi nhọn: đào tạo nghề có địa chỉ gắn liền với nhu cầu thực tế của địa phương, doanh nghiệp và tạo sinh kế bền vững thông qua các dự án cộng đồng, liên kết chuỗi.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.H

Tỉnh Gia Lai đề xuất, kiến nghị Trung ương cân đối tăng thêm nguồn vốn đầu tư công cho các chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương do năng lực tài chính của tỉnh còn khó khăn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ, hiệu quả.

Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp và kiểm soát chặt chẽ đầu ra của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng đầu tư dàn trải, đồng thời khẩn trương trình ban hành tiêu chí KPI chấm điểm giải ngân.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo rà soát, bảo đảm các chính sách thuộc hợp phần phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải đến đúng đối tượng, ưu tiên giải quyết các nhu cầu bức xúc của người dân như nước sạch, đất ở và sinh kế bền vững.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm giao kế hoạch dự toán năm 2026, thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ giải ngân. Các địa phương chủ động ban hành các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn theo thẩm quyền; thực hiện quyền tự quyết trong điều chỉnh vốn nội bộ và tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm giải quyết dứt điểm các nhu cầu thiết yếu như nước sạch, đất sản xuất, nhà ở, y tế và giáo dục cho nhân dân.