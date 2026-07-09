Quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn", đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

(GLO)- Ngày 9-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai công trình, dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở các xã thuộc 2 huyện Vĩnh Thạnh và Tây Sơn cũ.

Buổi kiểm tra, làm việc diễn ra tại các xã: Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Bình Khê, Bình Hiệp, Bình Phú, Bình An và Tây Sơn. Cùng tham dự làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với chính quyền các địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Tại buổi làm việc với các địa phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lý Tấn Toàn đã báo cáo một số nội dung về định hướng quy hoạch chung đối với 2 khu vực Tây Sơn và Vĩnh Thạnh cũ, trên cơ sở rà soát hệ thống thuyết minh quy hoạch chung các xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với khu vực Tây Sơn cũ (gồm 5 xã: Tây Sơn, Bình An, Bình Khê, Bình Hiệp, Bình Phú), lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu phát triển theo tư duy liên xã, liên vùng, không nhìn nhận từng địa phương riêng lẻ.

Xã Tây Sơn được xác định là hạt nhân đô thị - dịch vụ - văn hóa - lịch sử của vùng; các xã còn lại giữ vai trò cực chức năng bổ trợ. Trong đó, xã Bình Hiệp là đầu mối công nghiệp - logistics phía Bắc; xã Bình Khê là cực công nghiệp - nông nghiệp công nghệ cao phía Tây Bắc; xã Bình Phú thiên về du lịch sinh thái - kinh tế rừng; xã Bình An là vùng chuyển tiếp dịch vụ nông thôn - văn hóa.

Giao thông kết nối theo 4 hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, lấy QL 19, QL 19B, các tuyến đường tỉnh và cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku làm khung kết nối; được xác định là khâu đột phá để gắn kết vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, dịch vụ, logistics và du lịch.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lý Tấn Toàn báo cáo về định hướng quy hoạch chung đối với 2 khu vực Tây Sơn và Vĩnh Thạnh cũ. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với khu vực Vĩnh Thạnh cũ (gồm 4 xã: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn), báo cáo xác định, đây là vùng nông - lâm nghiệp giá trị cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ hỗ trợ sản xuất và du lịch sinh thái - văn hóa.

Trong đó, Vĩnh Thạnh và Vĩnh Quang là hạt nhân dịch vụ - công nghiệp chế biến; Vĩnh Thịnh và Vĩnh Sơn giữ vai trò trục sinh thái - vùng nguyên liệu - du lịch cộng đồng, gắn với các giá trị đặc trưng như hồ Định Bình, Tà Má - Hà Ri, văn hóa Bahnar.

Nhà thầu huy động phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Khu công nghiệp Bình Nghi (xã Tây Sơn). Ảnh: Trọng Lợi

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị các địa phương ưu tiên rà soát, đầu tư các trục giao thông kết nối kinh tế vùng; phát triển vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ ổn định; đồng bộ hạ tầng cấp nước, thoát nước, môi trường theo hướng phục vụ liên xã.

Đồng thời, kiểm soát chặt phát triển dân cư, công nghiệp, dịch vụ tại các khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở, ảnh hưởng rừng và nguồn nước, làm cơ sở lựa chọn danh mục dự án ưu tiên theo tác động vùng trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng qua và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động; đội ngũ cán bộ cơ bản nắm chắc địa bàn, bám sát cơ sở, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả tích cực; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến; an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác quy hoạch được triển khai nghiêm túc, làm cơ sở định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Các địa phương cũng kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông; sửa chữa, xây dựng trụ sở làm việc, kiên cố hóa đê kè hạ lưu sông Kôn, hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Lê Minh Thông báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng và các nhiệm vụ sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính khi nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động và từng bước triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời biểu dương kết quả bước đầu trong thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Các địa phương phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phối hợp với các sở, ngành để xử lý ngay các vấn đề phát sinh, không để công việc chậm trễ, kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, cần tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, bảo đảm hài hòa lợi ích, thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận để các dự án triển khai đúng tiến độ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Nhấn mạnh vai trò của chính quyền cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định dư địa và quy hoạch phát triển đã có, tuy nhiên, "nút thắt" hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Vì vậy, cấp xã phải tập trung vào thực thi, người đứng đầu phải trực tiếp xuống cơ sở, bám sát công việc, xử lý từng vấn đề cụ thể, không điều hành theo lối mòn hoặc chỉ ký chuyển văn bản. Dẹp bỏ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi pháp luật; mạnh dạn rà soát, cắt giảm những thủ tục, giấy tờ không cần thiết để tháo gỡ các rào cản trong giải quyết công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng bộ máy trung gian nhiều tầng nấc, giảm khâu trung gian trong xử lý công việc. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và cán bộ quản lý các cấp phải trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, không chỉ ký chuyển hoặc ký nháy.

Tỉnh sẽ ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá chính xác hiệu quả công việc (KPI) của từng cán bộ; những trường hợp không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sẽ không được ghi nhận kết quả tương xứng.

Đồng thời, đổi mới phương thức họp và điều hành theo hướng thảo luận trực tiếp, kết luận rõ, triển khai ngay, không để việc xin ý kiến qua nhiều cấp gây chậm trễ.

Về phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định mọi dự án trên địa bàn, dù do tỉnh đầu tư hay quản lý, đều là trách nhiệm và động lực tăng trưởng của địa phương.

Tỉnh đang nghiên cứu cơ chế hạch toán nguồn thu theo địa bàn để tăng nguồn lực cho cấp xã. Mỗi xã cần tập trung thực hiện hiệu quả từ 1-2 dự án hạ tầng trọng điểm, giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và đất đai để tạo nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng.

Ngành nông nghiệp phải bám sát sản xuất, đời sống người dân, kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ thương hiệu địa phương. Đồng thời, các địa phương cần chủ động ứng dụng công nghệ, nhất là AI, trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự quyết tâm, dũng cảm và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.

Các cấp, ngành và địa phương phải tập trung tháo gỡ "điểm nghẽn" về bồi thường, giải phóng mặt bằng; triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã được thống nhất để đưa các dự án đầu tư nhanh chóng đi vào hoạt động, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực cán bộ, tăng cường đạo đức công vụ và lối sống liêm chính.

Đối với các kiến nghị về hạ tầng, giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, ưu tiên giải quyết các công trình cấp bách; tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, xử lý các điểm sạt lở, mất an toàn và đẩy nhanh các dự án kết nối giao thông.

Các sở, ngành phải chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư để khi được bố trí vốn có thể triển khai ngay, không để xảy ra tình trạng "vốn chờ thủ tục".

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) kiểm tra Dự án Thủy điện tích năng - hồ Định Bình. Ảnh: Trọng Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn hệ thống chuyển mạnh tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ", cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, duy trì đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời chấm dứt tình trạng thực hiện nhiệm vụ thiếu quyết liệt, nửa vời, đùn đẩy trách nhiệm. Văn phòng UBND tỉnh được giao tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

Nhấn mạnh thời gian là yếu tố quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các dự án đã hoàn tất thủ tục hồ sơ chính quyền phải triển khai ngay, không để sự trì trệ trong chỉ đạo, điều hành làm ảnh hưởng đến kết quả chung.

Toàn hệ thống phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, chủ động, đơn giản hóa quy trình và tập trung thực thi để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội...