Xã Gào sẽ tổ chức lễ cúng rừng vào ngày 11 và 12-4

PHƯƠNG DUYÊN
(GLO )- Ngày 31-3, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) ban hành kế hoạch tổ chức lễ cúng rừng năm 2026. Đây là nghi lễ truyền thống phản ánh tín ngưỡng lâu đời của đồng bào Tây Nguyên gắn liền với ý thức bảo vệ rừng.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Quang cảnh lễ cúng rừng. Ảnh: Phương Duyên

Theo đó, phần lễ sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng 11-4, tại khu rừng thiêng ở làng De Chí. Tại đây, già làng chủ trì thực hiện các nghi thức truyền thống theo phong tục của đồng bào Jrai, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện cam kết của cộng đồng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ cúng rừng còn thể hiện sự tôn kính của người dân đối với Thần rừng, góp phần giáo dục về trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên.

Lễ cúng rừng được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững và bảo vệ, phát triển rừng. Ảnh: Phương Duyên

Phần hội sẽ diễn ra ngay sau phần lễ và kéo dài đến hết ngày 12-4 tại sân vận động làng O Gia (xã Gào) với các nội dung: trình diễn cồng chiêng và giao lưu văn hóa truyền thống; thi đấu các trò chơi dân gian truyền thống (kéo co, đẩy gậy…); trưng bày các gian hàng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, ẩm thực (cơm lam, gà nướng, trình diễn ẩm thực cá ngừ đại dương…) với quy mô 30 gian hàng.

Chương trình kỳ vọng tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các làng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trên địa bàn xã.

Cùng với đó là quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa và các sản phẩm đặc trưng của xã Gào đến với du khách; từng bước hình thành điểm nhấn văn hóa, thu hút khách tham quan, góp phần phát triển du lịch, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của địa phương.

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Làng Kép 1 tổ chức ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Sáng 22-3, tại khuôn viên nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

