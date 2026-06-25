Hơn 700 VĐV tranh tài ở Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII

(GLO)- Chiều 25-6, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai mạc Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026.

Giải thu hút hơn 700 vận động viên (VĐV) đến từ 32 đơn vị là các tỉnh, thành và câu lạc bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia tranh tài. Trong đó, đoàn VĐV cờ vua Gia Lai góp mặt với 138 VĐV (có 127 VĐV phong trào).

Giải tổ chức thi đấu cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp với các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ; theo các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13, 15, 18 tuổi và bảng đội tuyển gồm các nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16, 18 tuổi.



Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Liên đoàn Cờ Việt Nam. Ảnh: H.V

Hoạt động được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện cờ vua trong thanh thiếu niên, học sinh; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các địa phương, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào cờ vua khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải đấu. Ảnh: H.V

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức sẽ đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phong trào cờ vua trẻ tại các địa phương; qua đó phát hiện, tuyển chọn những VĐV triển vọng cho các đội tuyển trong thời gian tới.

Giải đấu dự kiến bế mạc vào ngày 28-6.