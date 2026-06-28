Gia Lai: Khai mạc Trại hè khoa học năm 2026

(GLO)- Chiều 28-6, tại phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Nhà văn hóa Lao động tỉnh tổ chức khai mạc Trại hè khoa học năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực dành cho các em thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động ở khu vực phía Tây tỉnh.

Các em thiếu nhi tham gia gameshow "Khơi nguồn sáng tạo - Chắp cánh ước mơ". ﻿Ảnh: Sơn Ca

Tham gia Trại hè khoa học năm 2026 có 30 em thiếu nhi. Với chủ đề “Tự hào con đoàn viên, người lao động - Tỏa sáng mùa hè năm 2026”, Ban Tổ chức đã hướng các em tham gia các hoạt động giàu ý nghĩa như: tham quan Khu di tích lịch sử Nhà lao Pleiku nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; giao lưu, học tập, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua chương trình gameshow “Khơi nguồn sáng tạo, chắp cánh ước mơ”…

Sự kiện như 1 món quà đặc biệt dành tặng các em thiếu nhi, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).