Gia Lai: Khai mạc Trại hè khoa học năm 2026

Tham gia Trại hè khoa học năm 2026 có 30 em thiếu nhi. Với chủ đề “Tự hào con đoàn viên, người lao động - Tỏa sáng mùa hè năm 2026”, Ban Tổ chức đã hướng các em tham gia các hoạt động giàu ý nghĩa như: tham quan Khu di tích lịch sử Nhà lao Pleiku nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; giao lưu, học tập, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm qua chương trình gameshow “Khơi nguồn sáng tạo, chắp cánh ước mơ”…
Sự kiện như 1 món quà đặc biệt dành tặng các em thiếu nhi, đồng thời hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).