Gia Lai mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND về việc mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đợt cao điểm được triển khai từ ngày 2 đến 21-7-2026 (theo lộ trình của Bộ Công an).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thực hiện lấy mẫu ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ảnh: H.P

Việc thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: mẹ đẻ của liệt sĩ; mẹ đẻ của mẹ đẻ của liệt sĩ (bà ngoại ruột) của liệt sĩ; anh/chị/em ruột cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh/chị/em ruột của mẹ liệt sĩ (cùng mẹ đẻ); anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ; con của chị gái/em gái ruột của liệt sĩ.

Đối với trường hợp liệt sĩ là nữ, lập danh sách riêng theo thứ tự ưu tiên: mẹ đẻ liệt sĩ; con đẻ của liệt sĩ; cháu ngoại của liệt sĩ (cháu gọi liệt sĩ là bà ngoại); anh/chị/em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; con của chị gái, em gái liệt sĩ; anh/em/con của chị gái/em gái mẹ đẻ liệt sĩ.

Đợt cao điểm được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ ngày 2 đến 17-7-2026) là giai đoạn chuẩn bị. Nội dung trọng tâm là tập trung công tác tuyên truyền; triển khai hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ theo quy định tại Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 6-5-2026 của Chính phủ; khảo sát, xác minh, cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ.

Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 18 đến 21-7-2026. Căn cứ kết quả rà soát và dữ liệu đã cập nhật trên hệ thống, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập danh sách thân nhân trong diện thu mẫu, xây dựng lộ trình, phương án thu mẫu phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tiến hành thu, bảo quản, vận chuyển mẫu sinh phẩm, bảo đảm đúng người, đúng diện thu mẫu và tuân thủ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công việc được giao thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo trong quá trình triển khai; tổng hợp tình hình, kết quả, tiến độ để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo đúng quy định.