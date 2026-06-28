Lấy mẫu ADN tìm danh tính liệt sĩ: Thân nhân cần chuẩn bị gì?

(GLO)- Việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Hoạt động này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình sau nhiều năm tìm kiếm người thân.

Theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, việc lấy mẫu ADN được thực hiện đối với thân nhân của những liệt sĩ chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy hài cốt. Các gia đình đã xác định được phần mộ hoặc đã quy tập, xác định danh tính liệt sĩ thì không thuộc diện lấy mẫu.

Bộ Công an thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh nguồn Báo Thanh Niên

Đối tượng ưu tiên lấy mẫu là những người thân bên ngoại của liệt sĩ do đặc điểm di truyền giúp việc giám định đạt hiệu quả cao hơn. Những người có thể tham gia lấy mẫu gồm mẹ đẻ liệt sĩ, bà ngoại, anh chị em cùng mẹ, anh chị em của mẹ, con của chị hoặc em gái mẹ liệt sĩ và con của chị hoặc em gái liệt sĩ.

Khi đến địa điểm thu nhận mẫu, thân nhân cần mang theo giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp lệ khác để đối chiếu thông tin. Đồng thời, các gia đình nên chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu liên quan đến liệt sĩ nếu còn lưu giữ như bằng Tổ quốc ghi công, giấy báo tử, hồ sơ liệt sĩ hoặc các thông tin về thân nhân nhằm hỗ trợ công tác xác minh.

Quy trình lấy mẫu sinh phẩm được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, bảo đảm an toàn và thuận tiện. Cán bộ chức năng sẽ kiểm tra thông tin, đối chiếu nhân thân và tiến hành thu nhận mẫu ADN. Toàn bộ dữ liệu được quản lý, lưu trữ phục vụ công tác đối chiếu với các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các đợt rà soát, đăng ký và thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ. Lực lượng công an cơ sở trực tiếp đến từng gia đình để hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Việc xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN được kỳ vọng sẽ mở ra thêm cơ hội xác định danh tính hàng nghìn hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần làm vơi đi nỗi mong ngóng của nhiều gia đình và tiếp tục thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.