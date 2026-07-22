Thu nhận 285 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 32 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, tại trụ sở Công an phường Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Trạm 1.

Nhiều thân nhân liệt sĩ trực tiếp đến trụ sở Công an phường Pleiku để lấy mẫu. Ảnh: Bá Bính

Các địa phương tham gia thu nhận mẫu tại Trạm 1 gồm các phường: Pleiku, Diên Hồng, Thống Nhất, An Phú, Hội Phú và các xã: Chư Sê, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Grai, Đak Đoa, Ia Chia, Ia Hrung, Đức Cơ, Mang Yang, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Bàu Cạn, Ia Tôr, Ia Pia, Kon Gang, Ia Lâu, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei, Biển Hồ, Gào, Ia Krái, Hra và Ayun.

Tại điểm thu nhận, thân nhân các liệt sĩ được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kê khai thông tin, đối chiếu hồ sơ và thực hiện lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình, bảo đảm khoa học, chính xác, an toàn và thuận tiện. Công tác thu nhận diễn ra nghiêm túc, chu đáo với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Theo đó, 277 mẫu ADN được thu trực tiếp tại trụ sở Công an phường Pleiku; 8 mẫu được lấy di động do thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không tiện di chuyển.

Lực lượng công an đến tận nơi để lấy mẫu đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ có sức khỏe yếu, đi lại không thuận tiện. Ảnh: Bá Bính

Việc thu nhận mẫu ADN nhằm phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.