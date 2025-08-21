Từ nay, người dùng Google Photos có thể chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói và văn bản

(GLO)- Tại sự kiện Made by Google diễn ra ngày 20-8, Google đã giới thiệu tính năng mới trên ứng dụng Google Photos, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh chỉ bằng cách mô tả văn bản hoặc giọng nói.

Theo Google, tính năng “chỉnh sửa bằng cách hỏi” (edit by asking) sẽ được triển khai đầu tiên trên dòng Pixel 10 tại thị trường Mỹ. Người dùng có thể yêu cầu những chỉnh sửa cụ thể như “xóa xe trong nền” hoặc những đề nghị chung chung như “khôi phục ảnh cũ” và Google Photos sẽ tự động thực hiện.

Công nghệ này được tích hợp với AI Gemini, có khả năng xử lý nhiều tác vụ, như điều chỉnh ánh sáng, xóa chi tiết thừa, đổi phông nền hoặc thêm chi tiết sáng tạo.

Ảnh: Google

Ngay cả khi người dùng không biết cần chỉnh sửa gì, chỉ cần yêu cầu “làm đẹp hơn”, Google Photos sẽ tự động đề xuất các chỉnh sửa phù hợp. Ứng dụng cũng hỗ trợ các yêu cầu tiếp theo để tinh chỉnh ảnh theo ý muốn.

Bên cạnh đó, Google công bố việc bổ sung chuẩn C2PA Content Credentials (chứng nhận nội dung) vào Google Photos, giúp tăng tính minh bạch về nguồn gốc và cách thức hình ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa, ngay cả khi có sự tham gia của AI. Các điện thoại Pixel 10 sẽ là thiết bị đầu tiên của Google hỗ trợ chuẩn này, áp dụng trực tiếp từ ứng dụng camera đến ảnh được chụp và lưu trên máy.

Google cho biết tính năng “chỉnh sửa bằng cách hỏi” đã chính thức phát hành và dần mở rộng sang ứng dụng Google Photos trên iOS và Android trong những tuần tới.