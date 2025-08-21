Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Từ nay, người dùng Google Photos có thể chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói và văn bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Tại sự kiện Made by Google diễn ra ngày 20-8, Google đã giới thiệu tính năng mới trên ứng dụng Google Photos, cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh chỉ bằng cách mô tả văn bản hoặc giọng nói.

Theo Google, tính năng “chỉnh sửa bằng cách hỏi” (edit by asking) sẽ được triển khai đầu tiên trên dòng Pixel 10 tại thị trường Mỹ. Người dùng có thể yêu cầu những chỉnh sửa cụ thể như “xóa xe trong nền” hoặc những đề nghị chung chung như “khôi phục ảnh cũ” và Google Photos sẽ tự động thực hiện.

Công nghệ này được tích hợp với AI Gemini, có khả năng xử lý nhiều tác vụ, như điều chỉnh ánh sáng, xóa chi tiết thừa, đổi phông nền hoặc thêm chi tiết sáng tạo.

unnamed-2.jpg
Ảnh: Google

Ngay cả khi người dùng không biết cần chỉnh sửa gì, chỉ cần yêu cầu “làm đẹp hơn”, Google Photos sẽ tự động đề xuất các chỉnh sửa phù hợp. Ứng dụng cũng hỗ trợ các yêu cầu tiếp theo để tinh chỉnh ảnh theo ý muốn.

Bên cạnh đó, Google công bố việc bổ sung chuẩn C2PA Content Credentials (chứng nhận nội dung) vào Google Photos, giúp tăng tính minh bạch về nguồn gốc và cách thức hình ảnh được tạo ra hoặc chỉnh sửa, ngay cả khi có sự tham gia của AI. Các điện thoại Pixel 10 sẽ là thiết bị đầu tiên của Google hỗ trợ chuẩn này, áp dụng trực tiếp từ ứng dụng camera đến ảnh được chụp và lưu trên máy.

Google cho biết tính năng “chỉnh sửa bằng cách hỏi” đã chính thức phát hành và dần mở rộng sang ứng dụng Google Photos trên iOS và Android trong những tuần tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Tin tức công nghệ

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Thời sự - Bình luận

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

null