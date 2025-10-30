OpenAI ra mắt Sora 2 tại Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan

(GLO)- OpenAI chính thức phát hành Sora 2, công cụ tạo video bằng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất, tại Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan.

Theo đó, người dùng ở ba thị trường này có thể trải nghiệm ứng dụng tạo video Sora để tạo ra những đoạn clip chân thực đến mức “đánh lừa thị giác”.

Đây là nhóm đầu tiên được tiếp cận công cụ video AI thế hệ mới, sau khi Sora 2 ra mắt tại Mỹ và Canada vào tháng trước. Chỉ trong vòng 5 ngày, ứng dụng này đã đạt một triệu lượt tải.

Người dùng có thể tải ứng dụng Sora trên App Store hoặc sử dụng trên trình duyệt, thông qua tài khoản ChatGPT.



Trên trang web chính thức, OpenAI cũng liệt kê Nhật Bản và Hàn Quốc là các thị trường được hỗ trợ cho cả phiên bản web và di động. Tuy nhiên, hai thị trường Đông Á này lại không được đề cập trong thông cáo báo chí. Sự kiện ra mắt tại châu Á được OpenAI giới thiệu bằng các video được tạo bởi AI, trong đó xuất hiện hình ảnh CEO Sam Altman tham quan những địa điểm đặc trưng của từng quốc gia.

Tại Đài Loan, Altman xuất hiện trong một đoạn clip ngắn nói tiếng Quan thoại pha giọng Đài Loan cùng hai sinh viên trong căng-tin. Ở Thái Lan, ông thưởng thức món ăn cay tại một quán ven đường. Còn tại Việt Nam, Altman diện trang phục truyền thống và chơi một nhạc cụ truyền thống

Ba video minh họa cho khả năng vượt trội của Sora 2, cho phép người dùng chỉ cần nhập mô tả bằng văn bản để tạo video sống động và chân thực. So với phiên bản Sora 1, công cụ mới hạn chế được nhiều lỗi như xoay chuyển cơ thể động vật thiếu tự nhiên hoặc tạo ra thừa chi tiết trong các cảnh vận động phức tạp.

Việc OpenAI lựa chọn Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan, cùng với khả năng có thể mở rộng sang Nhật Bản và Hàn Quốc, ngay sau khi phát hành tại Bắc Mỹ, cho thấy tầm quan trọng của các thị trường này. Dù công ty không đưa ra lý do cụ thể, nhiều người cho rằng cộng đồng sáng tạo tại khu vực là yếu tố thu hút sự quan tâm của OpenAI.