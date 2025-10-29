Apple cán mốc 4.000 tỷ USD, trở lại đường đua sau cú trượt lịch sử

(GLO)- Tập đoàn công nghệ Apple chính thức trở thành công ty niêm yết thứ ba trên thế giới đạt giá trị vốn hóa thị trường hơn 4.000 tỷ USD, gia nhập “câu lạc bộ 4 nghìn tỷ” cùng hai ông lớn công nghệ là Nvidia và Microsoft, vốn đã chạm mốc này vào đầu năm nay.

Theo đó, cổ phiếu Apple tăng 0,1% trong phiên giao dịch hôm 28-10, tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ nhờ doanh số iPhone 17 bứt phá, đặc biệt tại Trung Quốc, thị trường quan trọng mà hãng từng gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Annice Lyn/Getty Images

Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều ngoạn mục của Apple sau giai đoạn u ám đầu năm, khi giá cổ phiếu lao dốc do hàng loạt thách thức: thuế quan từ chính quyền Mỹ, chậm trễ trong phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) và áp lực sản xuất iPhone trong nước. Hồi tháng 4, hãng từng mất hơn 310 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong một ngày giao dịch.

Giới phân tích cho rằng cú bứt phá lần này cho thấy sức hút của iPhone vẫn đủ mạnh để kéo Apple trở lại tâm điểm của Phố Wall, dù hãng đang tụt lại trong cuộc đua AI. Dù vậy, cổ phiếu Apple chỉ tăng hơn 7% từ đầu năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức tăng 30,7% năm 2024 và 17% của toàn thị trường.

Cột mốc 4.000 tỷ USD của Apple xuất hiện trong một năm bùng nổ của cổ phiếu công nghệ, khi “cơn sốt AI” đẩy giá trị các tập đoàn lớn lên mức kỷ lục. Việc Nvidia, nhà cung cấp chip AI hàng đầu và Microsoft, "ông trùm" điện toán đám mây vượt Apple để chạm mốc này càng cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của công nghệ AI tại Phố Wall.

Trong lịch sử, Apple luôn là cái tên dẫn đầu các cột mốc giá trị thị trường. Tháng 8-2018, hãng là công ty đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD. Hai năm sau, tháng 8-2020, Apple chạm mốc 2.000 tỷ USD, rồi vượt 3.000 tỷ USD vào tháng 1-2022.