Apple ra mắt MacBook Pro 14 inch mới trang bị chip M5, giá từ 1.599 USD

Apple chính thức công bố MacBook Pro 14 inch mới sử dụng chip M5, đánh dấu bước tiến lớn tiếp theo của trí tuệ nhân tạo (AI) trên máy Mac.

Theo Apple, M5 mang lại hiệu năng AI nhanh hơn gấp 3,5 lần so với thế hệ M4. Chip Apple M5 được thiết kế với GPU 10 nhân thế hệ mới, tích hợp Neural Accelerator trong mỗi nhân, giúp cải thiện đáng kể khả năng xử lý AI và đồ họa. Nhờ đó, MacBook Pro M5 mang đến hiệu suất đồ họa cao hơn 1,6 lần trong các ứng dụng chuyên nghiệp và tốc độ khung hình khi chơi game cũng tăng tương ứng 1,6 lần so với mẫu dùng chip M4.

Ảnh: 9to5mac

Bên cạnh đó, CPU 10 nhân cho hiệu năng đa nhân nhanh hơn 20%, trong khi ổ SSD có tốc độ đọc ghi gấp đôi so với thế hệ trước. Mẫu máy mới cũng hỗ trợ dung lượng lưu trữ tối đa 4TB, cao gấp đôi so với giới hạn 2TB của MacBook Pro M4, cùng băng thông bộ nhớ đạt 153GB/s, vượt trội so với mức 120GB/s trước đây.

MacBook Pro 14 inch trang bị chip M5 có giá khởi điểm từ 1.599 USD. Sản phẩm bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ hôm nay và chính thức mở bán vào ngày 22-10, với hai tùy chọn màu sắc quen thuộc là đen xám ánh kim và bạc.

Apple hiện chưa công bố MacBook Pro 16 inch mới, cũng như chưa giới thiệu chip M5 Pro và M5 Max. Theo kế hoạch, các phiên bản cao cấp này dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2026.