iPhone được trang bị tính năng giảm say xe khi dùng điện thoại

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Chóng mặt, buồn nôn khi dùng điện thoại trên xe là tình trạng phổ biến thường gặp ở nhiều người. Để giải quyết vấn đề này, Apple đã bổ sung tính năng Vehicle Motion Cues trên iPhone.

Theo Apple, chứng say xe xuất phát từ việc nhìn nội dung cố định trên màn hình. Vì vậy, tính năng này sẽ hiện các chấm tròn và di chuyển dựa trên chuyển động xe, chẳng hạn như tăng tốc hay rẽ hướng.

Nếu thường xuyên di chuyển và bị say xe, người dùng có thể kích hoạt Vehicle Motion Cues trên iPhone bằng cách vào Cài đặt => Trợ năng => Chuyển động => Chỉ báo chuyển động của xe.

tinh-nang-vehicle-motion-cues-tren-iphone-se-hien-cac-cham-tron-va-di-chuyen-dua-tren-chuyen-dong-xe.gif
Tính năng Vehicle Motion Cues trên iPhone sẽ hiện các chấm tròn và di chuyển dựa trên chuyển động xe. Ảnh: Apple/znews

Trong màn hình tiếp theo, bạn có thể chọn bật tính năng mọi lúc, hoặc chỉ kích hoạt khi iPhone nhận diện người dùng trong xe. Sau khi kích hoạt, các chấm tròn sẽ xuất hiện dọc màn hình và di chuyển theo chuyển động xe.

Chẳng hạn, nếu xe tiến về phía trước, các chấm tròn lùi xuống với tốc độ tương đương chuyển động vật thể bên ngoài. Chúng sẽ di chuyển ngược lại nếu xe đi lùi, chạy về bên phải khi xe rẽ trái và ngược lại. Sự di chuyển này có thể giúp người dùng thấy được chuyển động trên màn hình, từ đó giảm xung đột giữa mắt và tai trong, giúp bạn không còn cảm thấy say xe nữa.

Thông báo của Apple không đề cập chi tiết nghiên cứu phía sau tính năng mới. Đến nay cũng chưa có nghiên cứu về hiệu quả cụ thể của Vehicle Motion Cues. Tuy nhiên, trên diễn đàn Reddit, nhiều người xác nhận tính năng này rất hiệu quả.

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

(GLO)- Với tinh thần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

Khánh thành iKame - Tổ hợp không gian sáng tạo dành cho tài năng Game đầu tiên ở trường đại học

(GLO)- Ngày 18-9, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công ty CP iKame Global (iKame) tổ chức Lễ khai trương Tổ hợp không gian sáng tạo iKame. Đây sẽ là nơi ươm mầm cho những dự án sáng tạo Game, giúp sinh viên phát triển, khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

