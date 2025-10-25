Apple giới thiệu công cụ giúp chuyển dữ liệu dễ dàng từ iPhone sang thiết bị Android

(GLO)- AppMigrationKit là công cụ vừa được Apple giới thiệu giúp người dùng chuyển dữ liệu từ iPhone sang thiết bị Android dễ dàng chỉ bằng vài cú chạm.

Công cụ này không được Apple công bố mà được ghi nhận trong phiên bản iOS/iPadOS 26.1 beta. Công cụ này cho phép các nhà phát triển ứng dụng hỗ trợ việc mang theo dữ liệu người dùng, từ cài đặt, lưu tệp trò chơi cho đến dữ liệu ngoại tuyến, khi họ chuyển sang nền tảng khác.

AppMigrationKit là công cụ vừa được Apple giới thiệu giúp người dùng dễ dàng chuyển dữ liệu từ iPhone sang thiết bị Android. Ảnh minh họa/VOV

Bộ công cụ này sẽ hoạt động song song với “Move to iOS”-công cụ hiện có của Apple giúp người dùng chuyển dữ liệu từ Android sang iPhone. Điều này đồng nghĩa, nếu nhà phát triển kích hoạt hỗ trợ AppMigrationKit, người dùng sẽ không còn phải cài lại mọi thứ từ đầu khi đổi điện thoại.

Ngoài ra, Apple cũng đang thử nghiệm tính năng Transfer to Android ngay trong cài đặt iPhone nhằm cho phép di chuyển dữ liệu trực tiếp mà không cần ứng dụng bên thứ ba. Ngược lại, Android cũng sẽ có tùy chọn Transfer to iPhone, bao gồm cả hỗ trợ chuyển eSIM.

Hiện AppMigrationKit mới chỉ xuất hiện trong tài liệu dành cho nhà phát triển và bản beta nội bộ, chưa có ngày phát hành chính thức. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá, đây là bước đi “lịch sử” đối với Apple-doanh nghiệp vốn nổi tiếng với việc giữ chặt người dùng trong hệ sinh thái của mình.