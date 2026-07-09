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Gia Lai: Thực tập phương án cứu nạn người bị đuối nước dưới giếng sâu

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NHẬT LINH
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(GLO)- Ngày 9-7, tại Công viên Thiếu nhi (phường Quy Nhơn Nam), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn Nam và Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc thực tập phương án CNCH tình huống người bị đuối nước dưới giếng sâu.

Theo tình huống giả định, một người dân trong quá trình kiểm tra giếng nước tại công viên đã trượt chân rơi xuống giếng sâu khoảng 20m, bị chấn thương và không thể tự thoát ra ngoài. Do không gian kín, nguy cơ thiếu ôxy cao, tính mạng nạn nhân bị đe dọa.

Cùng lúc này, nhiều người dân tập trung theo dõi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác cứu nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) điều động phương tiện cùng 26 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

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Thiết lập giá ba chân, hệ thống dây cứu hộ và tời chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân. Ảnh: N.L

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn nhanh chóng trinh sát, thiết lập khu vực an toàn, triển khai giá ba chân, hệ thống dây cứu hộ và tời chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân, đưa lên mặt đất an toàn. Cùng lúc, lực lượng y tế của Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc tiến hành sơ cứu, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế.

Theo Ban tổ chức, buổi thực tập diễn ra đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong từng khâu xử lý; phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu cứu nạn trong điều kiện không gian hẹp, độ sâu lớn.

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Các lực lượng phối hợp đưa nạn nhân lên trên. Ảnh: N.L

Thông qua thực tập, các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phối hợp xử lý các tình huống CNCH tại giếng sâu và các không gian hạn chế, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó hiệu quả khi xảy ra sự cố, tai nạn tại địa bàn.

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