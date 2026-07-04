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Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026

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VÕ HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 3-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Đến dự tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

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Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận đứng trước yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội nghị là dịp để cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; thống nhất cách tiếp cận, phương pháp triển khai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các báo cáo viên khi truyền đạt chuyên đề cần bám sát yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận; gắn chặt lý luận với thực tiễn, gắn định hướng của Trung ương với những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Qua đó, không chỉ cung cấp kiến thức mà còn gợi mở tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện để cán bộ có thể vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Tham gia hội nghị, các đại biểu sẽ được truyền đạt 9 chuyên đề liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Cụ thể, trong ngày 3-7, hội nghị quán triệt các chuyên đề, gồm: phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; phương pháp, kỹ năng chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong tình hình mới.

Cùng với đó là chuyên đề: Công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp xã trong bối cảnh mới; công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; công tác tuyên giáo và dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong ngày 4-7, các đại biểu sẽ được truyền đạt các chuyên đề: kỹ năng công tác dân vận, dân tộc và tôn giáo; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng và thông tin đối ngoại trong tình hình mới; những vấn đề chung về kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo và dân vận ở cấp tỉnh, cấp xã trong bối cảnh hiện nay.

Theo kế hoạch, hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 3 đến 4-7.

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