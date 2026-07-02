(GLO)- Chiều 2-7, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và dân vận.

Cụ thể, toàn ngành đã chủ động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và tạo đồng thuận trong nhân dân được triển khai đồng bộ; góp phần phục vụ thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Hoàng

Công tác tuyên giáo, dân vận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức hoạt động; tăng cường gắn kết giữa công tác tư tưởng với công tác dân vận, giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”.

Đặc biệt, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng góp phần hiện đại hóa hoạt động của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới với việc xây dựng “Hệ sinh thái số tuyên giáo và dân vận”, đưa vào vận hành “Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ: Những kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm thể hiện bước chuyển trong tham mưu và tổ chức thực hiện trong toàn ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, ngành Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục phát huy tốt vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết”; tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng và toàn xã hội phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển của đất nước.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các đề án chiến lược do ngành tham mưu thực hiện, không để chậm trễ kể cả những nhiệm vụ phát sinh.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác dân vận, thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo nhằm củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”; nâng cao chất lượng công tác quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa giáo; làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng yêu cầu toàn ngành khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch để tham mưu cho cấp ủy và triển khai thực hiện theo tinh thần “6 rõ”.

Ngành Tuyên giáo và Dân vận phải đi đầu trong đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện; mỗi việc phải có sản phẩm, phải có người chịu trách nhiệm và mỗi chủ trương phải được đi vào cuộc sống.