Điểm mới về quyền lợi đối với người sinh con thứ hai từ 1-7

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, nhiều chính sách mới liên quan đến dân số và thai sản chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc lao động nữ sinh con thứ hai được kéo dài thời gian nghỉ thai sản thêm một tháng so với quy định hiện hành.

Theo Luật Dân số 2025, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng, thay vì 6 tháng như trước đây. Thời gian nghỉ trước sinh tối đa không quá 2 tháng.

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Đây được xem là một trong những thay đổi đáng chú ý nhằm hỗ trợ các gia đình trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, đồng thời góp phần duy trì mức sinh thay thế trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại nhiều địa phương đang có xu hướng giảm.

Ngoài quyền lợi của lao động nữ, luật cũng quy định lao động nam có vợ sinh con thứ hai được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 10 ngày làm việc.

Đối với trường hợp sinh đôi trở lên, từ con thứ hai trở đi, người mẹ tiếp tục được nghỉ thêm một tháng cho mỗi con theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý việc được nghỉ thai sản 7 tháng không đồng nghĩa toàn bộ thời gian nghỉ đều đã được quy định cụ thể về mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn liên quan đến chế độ hưởng đối với thời gian nghỉ tăng thêm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết việc thực hiện chế độ đối với tháng nghỉ bổ sung sẽ được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền sau khi Luật Dân số 2025 chính thức có hiệu lực.

Ngoài chính sách nghỉ thai sản, một số nội dung khuyến khích sinh con tại những địa phương có mức sinh thấp cũng đang được nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể theo các văn bản dưới luật. Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ tài chính nếu có sẽ phụ thuộc vào quy định của Chính phủ và từng địa phương, chưa áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

Các chuyên gia cho rằng việc tăng thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ sinh con thứ hai không chỉ giúp người mẹ có thêm thời gian phục hồi sức khỏe và chăm sóc con nhỏ mà còn góp phần tạo điều kiện để các gia đình yên tâm sinh đủ hai con theo định hướng chính sách dân số trong giai đoạn mới.