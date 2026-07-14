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Bàn giao 2 căn nhà cho gia đình chính sách ở Vĩnh Thạnh

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 14-7, Sư đoàn 31 phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Thạnh tổ chức bàn giao 2 căn nhà cho gia đình bà Đinh Thị Nguyệt và bà Đinh Thị Hép, là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Mỗi căn nhà được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh; phần kinh phí còn lại do gia đình đối ứng.

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Xã Vĩnh Thạnh và Sư đoàn 31 phối hợp bàn giao nhà cho hai gia đình Đinh Thị Nguyệt và bà Đinh Thị Hép. Ảnh: N.Tùng

Hai căn nhà được khởi công từ ngày 1-6. Trong hơn một tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 đã đóng góp hơn 540 ngày công, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng và xây dựng căn nhà. Các công trình hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Thanh Đàm - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 31 - khẳng định: Hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách xây dựng lại nhà ở thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần chăm lo gia đình chính sách, củng cố tình đoàn kết quân - dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

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UBND xã Vĩnh Thạnh tặng giấy khen tặng 2 tập thể thuộc Sư đoàn 31 có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: N.Tùng

Dịp này, UBND xã Vĩnh Thạnh trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Sư đoàn 31 có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

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