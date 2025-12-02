Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Cục Chính trị Quân đoàn 34 nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THIÊN DI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cục Chính trị Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng-Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Đức Hà-Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị.

2cbae30a29b0a5eefca1.jpg
Cục Chính trị Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quân chính năm 2025. Ảnh: T.D

Năm 2025, Cục Chính trị bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên được Cục quán triệt, triển khai nghiêm túc; công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần giữ vững ổn định nội bộ và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị đã thực hiện nghiêm quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, định hướng kịp thời dư luận, không để bị động, bất ngờ và triển khai toàn diện công tác thi đua-khen thưởng. Việc chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Quân đoàn được Cục Chính trị triển khai thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình. Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục thiên tai tiếp tục được đơn vị duy trì hiệu quả.

18c4358ff535796b2024.jpg
Trao thưởng cho 2 tổ chức Đảng và 21 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: T.D

Năm 2026, Đảng ủy Cục Chính trị xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh và vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị tập trung quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu toàn Cục tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quản lý tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ và giữ vững an ninh nội bộ, nhất là trên không gian mạng.

Dịp này, Cục Chính trị Quân đoàn 34 khen thưởng 2 tập thể, 35 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025 và 2 tổ chức Đảng, 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

null