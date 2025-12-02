Cục Chính trị Quân đoàn 34 nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị

(GLO)- Cục Chính trị Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng-Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34; Đại tá Nguyễn Đức Hà-Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Cục Chính trị Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quân chính năm 2025. Ảnh: T.D

Năm 2025, Cục Chính trị bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đoàn, chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên được Cục quán triệt, triển khai nghiêm túc; công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần giữ vững ổn định nội bộ và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Đơn vị đã thực hiện nghiêm quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, định hướng kịp thời dư luận, không để bị động, bất ngờ và triển khai toàn diện công tác thi đua-khen thưởng. Việc chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Quân đoàn được Cục Chính trị triển khai thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình. Công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục thiên tai tiếp tục được đơn vị duy trì hiệu quả.

Trao thưởng cho 2 tổ chức Đảng và 21 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: T.D

Năm 2026, Đảng ủy Cục Chính trị xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh và vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đơn vị tập trung quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đức Dũng biểu dương kết quả đạt được và yêu cầu toàn Cục tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quản lý tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; thực hiện nghiêm quy trình công tác cán bộ và giữ vững an ninh nội bộ, nhất là trên không gian mạng.

Dịp này, Cục Chính trị Quân đoàn 34 khen thưởng 2 tập thể, 35 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025 và 2 tổ chức Đảng, 21 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.