Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

NGỌC HÀ
(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

bp7.jpg
Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh (giữa) tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Mạnh Hà

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện và có nhiều đổi mới.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức nhiều lớp tập huấn, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ và nhân dân các cấp, nhất là ở khu vực biên giới của tỉnh.

Qua đó, giúp nhân dân khu vực biên giới, chủ các phương tiện, tàu thuyền… nắm được các quy định của Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan; nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao. Các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép giảm rõ theo từng năm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai sâu rộng các chương trình, mô hình tuyên truyền mới. Đặc biệt, cần đa dạng hóa, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền; kết hợp tuyên truyền trực tiếp, lưu động với tuyên truyền trên mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh cơ sở, các nền tảng số, tờ rơi, pano, áp phích nhằm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật.

"Cần tăng cường vai trò của người có uy tín trong các thôn, làng biên giới để tuyên truyền, vận động nhân dân. Gắn tuyên truyền pháp luật với tuyên truyền về biển đảo, chống IUU và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; góp phần xây dựng “Thế trận biên phòng toàn dân” ngày càng vững chắc"-Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

