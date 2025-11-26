Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cục Chính trị Quân đoàn 34 tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2025-2027

(GLO)-  Ngày 26-11, Cục Chính trị Quân đoàn 34 tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2025-2027. Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Đức Hà-Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân đoàn 34 cùng lãnh đạo các phòng, ban và toàn thể quân nhân trong cơ quan.

Trong nhiệm kỳ 2023-2025, Hội đồng quân nhân (HĐQN) Cục Chính trị Quân đoàn 34 đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, gắn hoạt động dân chủ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và từng phòng, ban. HĐQN chú trọng kết hợp dân chủ trực tiếp với dân chủ đại diện; duy trì nền nếp thông tin, tuyên truyền, kịp thời thông báo tình hình nhiệm vụ, chế độ chính sách đến các đối tượng. Ba nội dung dân chủ là quân sự, chuyên môn, chính trị được HĐQN triển khai đồng bộ, đạt kết quả thiết thực.

2652884883632273991.jpg
Đại hội quân nhân Cục Chính trị Quân đoàn 34. Ảnh: T.D

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt quyền dân chủ của quân nhân gắn với chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng đoàn kết nội bộ; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, qua đó nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, góp phần xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhiệm kỳ 2025-2027, HĐQN Cục Chính trị xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo đảm quyền dân chủ của quân nhân được thực hiện đúng nguyên tắc, khách quan, công tâm, công bằng, phù hợp quy định của pháp luật và kỷ luật Quân đội. Cơ quan đặt mục tiêu nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết nội bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan “Mẫu mực, tiêu biểu” ngày càng đi vào chiều sâu.

4183991087292491760.jpg
Đại tá Lê Văn Hùng-Phó Cục trưởng Cục Chính trị được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQN Cục Chính trị nhiệm kỳ 2025-2027. Ảnh: T.D

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện 3 mặt dân chủ trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng hoạt động của HĐQN trong thời gian tới. Đại tá Lê Văn Hùng-Phó Cục trưởng Cục Chính trị được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQN Cục Chính trị Quân đoàn 34 nhiệm kỳ 2025-2027.

