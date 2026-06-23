Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

Khu công nghiệp (KCN) Trà Đa đã thu hút được 62 dự án, trong đó, có 46 dự án đang hoạt động, chủ yếu khai thác, chế biến đá granite, đá bazan, sơ chế và chế biến nông - lâm sản, tái chế chất thải, sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông.

Theo đó, quá trình hoạt động của các dự án làm phát sinh khoảng 1.049 m3 nước thải/ngày đêm, mỗi năm phát sinh trên 615,5 tấn chất thải rắn sinh hoạt; 8,92 tấn chất thải nguy hại, trên 6.540 tấn chất thải công nghiệp thông thường.

Công ty TNHH Tân Gia Băng (Khu công nghiệp Trà Đa) xử lý nước thải đạt chuẩn quy định trước khi đưa về hệ thống xử lý tập trung. Ảnh: Hồng Thương

Ông Trần Xuân Thắng - Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế - chủ đầu tư KCN Trà Đa - cho biết: Bên cạnh thường xuyên hướng dẫn và yêu cầu các DN chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại, sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường trong sản xuất - chế biến, đơn vị cũng đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất 2.000 m³/ngày đêm để thu gom nước thải của các DN và xử lý đạt chất lượng cho phép xả thải ra môi trường; hằng năm phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) duy trì mô hình “Công tác thu gom, bảo quản và xử lý chất thải rắn công nghiệp đạt chuẩn”.

Theo ông Thắng, các mô hình này đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của DN trong bảo vệ môi trường. Đến nay, 100% DN ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt; bố trí kho lưu chứa và ký hợp đồng xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Chất thải công nghiệp thông thường được thu hồi, phân loại để tái sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu hoặc vật liệu sản xuất. Các DN cũng đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt cột B hoặc C trước khi đưa về hệ thống xử lý tập trung.

Công ty TNHH Quicornac (Khu công nghiệp Trà Đa) duy trì chuỗi tuần hoàn đối với phụ phẩm chanh dây nhằm tối ưu hóa nguồn tài nguyên và hạn chế tối đa chất thải ra môi trường. Ảnh: Hồng Thương

Công ty TNHH Quicornac đang chế biến chanh dây thành các sản phẩm: Nước chanh dây cô đặc đông lạnh, chanh dây thanh trùng đông lạnh, hương chanh dây tự nhiên. Với công suất chế biến khoảng 300-400 tấn chanh dây/ngày đêm của nhà máy làm phát sinh khoảng 60 m³ nước thải mỗi ngày và mỗi năm phát sinh từ 30.000-40.000 tấn phụ phẩm chanh dây (vỏ và hạt).

DN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải gần 7 tỷ đồng với công suất thiết kế là 425 m³/ngày đêm, mỗi quý thuê Công ty TNHH RDC (Đà Nẵng) lấy mẫu quan trắc và đến nay tất cả các lần kiểm định đều đạt yêu cầu; đồng thời, công ty còn hợp đồng cung cấp phụ phẩm chanh dây cho các trang trại làm thức ăn cho bò và các cơ sở sản xuất phân hữu cơ vi sinh, nuôi sâu canxi.

Theo Tổng Giám đốc Lưu Quốc Thạnh, Công ty TNHH Quicornac tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời duy trì chuỗi tuần hoàn xử lý phụ phẩm sau chế biến để tối ưu tài nguyên và giảm chất thải. Mới đây, Quicornac được chứng nhận “Doanh nghiệp xanh”.

“Định hướng phát triển KCN Trà Đa thành KCN sinh thái, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã lập tổ công tác nghiên cứu chuyển đổi mô hình, đề xuất chính sách hỗ trợ. Đồng thời, tiếp tục vận động DN sản xuất sạch hơn và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung” - ông Trần Xuân Thắng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Như Trình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho hay qua kiểm tra, chủ đầu tư KCN Trà Đa đã xây dựng đầy đủ hệ thống thu gom, thoát nước mưa; vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tập trung và quan trắc tự động, liên tục.

Kết quả quan trắc đều đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Nhiều DN cũng đầu tư công nghệ hiện đại, sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường và tăng cường tái tuần hoàn nước thải, phụ phẩm.