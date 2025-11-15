Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai ban hành quy chế cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền. Trong đó, quy định cụ thể về trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, quy chế quy định chế độ, nội dung và hình thức cung cấp thông tin về tình hình, vụ việc, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương.

5.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường và Công an phối hợp kiểm đếm lượng hàng vi phạm phát hiện tại một cơ sở kinh doanh thịt heo trên địa bàn phường An Nhơn Nam. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin về tình hình, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý các vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thông tin cung cấp đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng nội dung, hình thức và thời hạn quy định.

Thông tin gửi về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thông qua Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) theo email: bcd389@gialai.gov.vn. Hoặc qua hệ thống định danh điện tử IDesk: H21.05.02 để tổng hợp, báo cáo và phục vụ công tác tuyên truyền của Ban Chỉ đạo.

7.jpg
Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra một cơ sở kinh doanh thịt heo trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: Nguyễn Chơn

Quy chế cũng quy định cụ thể về trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh-là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Chủ tịch UBND các xã, phường là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo 389 địa phương, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin trong phạm vi quản lý của mình.

Bên cạnh đó, quy chế cũng nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất, đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời, phản ánh đúng tình hình thực tế, góp phần định hướng dư luận và nâng cao nhận thức cộng đồng trong đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, điều phối và tham mưu công tác tuyên truyền cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế tại các đơn vị, địa phương.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 10-11, thay thế các quy định trước đây. Việc áp dụng quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp, tính chủ động, thống nhất và kịp thời trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin; góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền cũng như công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

