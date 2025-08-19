Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

60 nhà khoa học, nghiên cứu trẻ trên thế giới tham dự Hội nghị quốc tế Vật lý Hương vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- 60 nhà khoa học, nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Hội nghị quốc tế Vật lý Hương vị.

Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 23-8, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức.

Trong số các nhà khoa học tham gia sự kiện này có thể kể đến các giáo sư: Mu-Chun Chen, Đại học California tại Irvine (Hoa Kỳ); Landsberg Greg, Đại học Brown (Hoa Kỳ); Onderwater Gerco, Đại học Maastricht (Hà Lan); Pallavicini Marco, Đại học Genova và Viện Vật lý hạt nhân quốc gia (INFN-Ý)…

ffe5d1774dbcc5e29cad.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.N

GS Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, cho biết: Vật lý Hương vị là lĩnh vực nghiên cứu các tính chất và tương tác của hạt quark, lepton, gồm các cơ chế vi phạm đối xứng và phân rã hiếm, một trong những trọng tâm nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu.

Hội nghị năm nay gồm 56 bài báo cáo khoa học, trình bày trải rộng về những kết quả nghiên cứu mới nhất trong nhiều hướng chuyên sâu về Vật lý Neutrino, Vật lý hạt Lepton tích điện, Vật lý Kaon physics, Vật lý Beauty và Charm, các hiện tượng vượt ra ngoài mô hình chuẩn, Vật lý vùng tối…

Bên cạnh các phiên báo cáo chuyên đề, hội nghị còn tổ chức các phiên thảo luận mở nhằm đi sâu phân tích các kết quả nghiên cứu và mở rộng định hướng hợp tác quốc tế trong tương lai.

Hội nghị quốc tế Vật lý Hương vị được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm. Sự kiện này góp phần thúc đẩy hợp tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới nghiên cứu và chia sẻ kiến thức chuyên môn.

Hội nghị còn tạo điều kiện cho những bước tiến mới trong vật lý cơ bản, từ việc khám phá các hiện tượng vượt ngoài mô hình chuẩn, nghiên cứu vật lý vùng tối, vi phạm đối xứng, đến phát triển các cơ sở vật chất khoa học hiện đại phục vụ nghiên cứu trên toàn thế giới.

Từ năm 2013 đến nay, ICISE đã chào đón hơn 16.500 nhà khoa học đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 18 chủ nhân giải Nobel. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh tầm vóc quốc tế của các sự kiện tại ICISE, mà còn minh chứng cho tầm nhìn, tâm huyết và cống hiến không ngừng của GS Trần Thanh Vân cùng những người sáng lập.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Khai mạc Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới tại Bắc Kinh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Tối 14-8, lễ khai mạc Thế vận hội robot hình người thế giới lần thứ nhất diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với các màn trình diễn hip-hop, võ thuật, chơi đàn và thời trang của các robot hình người. Nhiều robot cũng tham gia mô phỏng thi đấu thể thao như tại một sự kiện thực thụ.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

Tin tức

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

null