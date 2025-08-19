60 nhà khoa học, nghiên cứu trẻ trên thế giới tham dự Hội nghị quốc tế Vật lý Hương vị

(GLO)- 60 nhà khoa học, nghiên cứu trẻ và nghiên cứu sinh đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia Hội nghị quốc tế Vật lý Hương vị.

Sự kiện diễn ra từ ngày 17 đến 23-8, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức.

Trong số các nhà khoa học tham gia sự kiện này có thể kể đến các giáo sư: Mu-Chun Chen, Đại học California tại Irvine (Hoa Kỳ); Landsberg Greg, Đại học Brown (Hoa Kỳ); Onderwater Gerco, Đại học Maastricht (Hà Lan); Pallavicini Marco, Đại học Genova và Viện Vật lý hạt nhân quốc gia (INFN-Ý)…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: A.N

GS Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE, cho biết: Vật lý Hương vị là lĩnh vực nghiên cứu các tính chất và tương tác của hạt quark, lepton, gồm các cơ chế vi phạm đối xứng và phân rã hiếm, một trong những trọng tâm nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu.

Hội nghị năm nay gồm 56 bài báo cáo khoa học, trình bày trải rộng về những kết quả nghiên cứu mới nhất trong nhiều hướng chuyên sâu về Vật lý Neutrino, Vật lý hạt Lepton tích điện, Vật lý Kaon physics, Vật lý Beauty và Charm, các hiện tượng vượt ra ngoài mô hình chuẩn, Vật lý vùng tối…

Bên cạnh các phiên báo cáo chuyên đề, hội nghị còn tổ chức các phiên thảo luận mở nhằm đi sâu phân tích các kết quả nghiên cứu và mở rộng định hướng hợp tác quốc tế trong tương lai.

Hội nghị quốc tế Vật lý Hương vị được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm. Sự kiện này góp phần thúc đẩy hợp tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới nghiên cứu và chia sẻ kiến thức chuyên môn.

Hội nghị còn tạo điều kiện cho những bước tiến mới trong vật lý cơ bản, từ việc khám phá các hiện tượng vượt ngoài mô hình chuẩn, nghiên cứu vật lý vùng tối, vi phạm đối xứng, đến phát triển các cơ sở vật chất khoa học hiện đại phục vụ nghiên cứu trên toàn thế giới.